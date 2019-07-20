Трамп вступится за рэпера ASAP Rocky после звонка Канье Уэста

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Канье Уэст называл Трампа "братом"

Президент США Дональд Трамп планирует позвонить премьер-министру Швеции, чтобы обсудить судьбу американского рэпера Эйсап Рокки (ASAP Rocky).

Это решение он принял после разговора с Канье Уэстом, написал Трамп у себя в "Твиттере".

Пропустить Twitter пост , автор: @realDonaldTrump Just spoke to @KanyeWest about his friend A$AP Rocky’s incarceration. I will be calling the very talented Prime Minister of Sweden to see what we can do about helping A$AP Rocky. So many people would like to see this quickly resolved! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 июля 2019 г.

Эйсап Рокки (настоящее имя - Раким Майерс) был арестован в Стокгольме 3 июля по обвинению в физическом насилии при отягчающих обстоятельствах.

В пятницу суд принял решение продлить арест музыканта еще на неделю, чтобы завершить расследование инцидента с его участием.

Основанием для ареста послужило появление в социальных сетях видеозаписи, на которой Майерс бьет по лицу неизвестного человека.

За день до задержания рэпер опубликовал в своем "Инстаграме" два видео, фиксирующих часть потасовки.

В первом видео он утверждал, что инициаторами конфликта стали "наркоманы", которые преследовали его компанию и оскорбляли прохожих девушек. На втором видео видно, как неизвестный бьет телохранителя музыканта по лицу наушниками.

Ранее жена Уэста, звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, сообщала, что усилия по освобождению рэпера предпринимают Трамп, госсекретарь США Майк Помпео и зять президента Джаред Кушнер.

Правообладатель иллюстрации SAUL LOEB/AFP/Getty Images Image caption Кардашьян и Уэст сотрудничают с администрацией Трампа по ряду вопросов

Уэст и Кардашьян неоднократно встречались с Трампом. Они успешно лоббируют проведение реформы уголовного законодательства, элементы которой уже реализуются при поддержке обеих партий в конгрессе.

Уэст неоднократно выступал в поддержку Трампа и называл его своим "братом".