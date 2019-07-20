Трамп вступится за рэпера ASAP Rocky после звонка Канье Уэста
Президент США Дональд Трамп планирует позвонить премьер-министру Швеции, чтобы обсудить судьбу американского рэпера Эйсап Рокки (ASAP Rocky).
Это решение он принял после разговора с Канье Уэстом, написал Трамп у себя в "Твиттере".
Эйсап Рокки (настоящее имя - Раким Майерс) был арестован в Стокгольме 3 июля по обвинению в физическом насилии при отягчающих обстоятельствах.
В пятницу суд принял решение продлить арест музыканта еще на неделю, чтобы завершить расследование инцидента с его участием.
Основанием для ареста послужило появление в социальных сетях видеозаписи, на которой Майерс бьет по лицу неизвестного человека.
За день до задержания рэпер опубликовал в своем "Инстаграме" два видео, фиксирующих часть потасовки.
В первом видео он утверждал, что инициаторами конфликта стали "наркоманы", которые преследовали его компанию и оскорбляли прохожих девушек. На втором видео видно, как неизвестный бьет телохранителя музыканта по лицу наушниками.
Ранее жена Уэста, звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, сообщала, что усилия по освобождению рэпера предпринимают Трамп, госсекретарь США Майк Помпео и зять президента Джаред Кушнер.
Уэст и Кардашьян неоднократно встречались с Трампом. Они успешно лоббируют проведение реформы уголовного законодательства, элементы которой уже реализуются при поддержке обеих партий в конгрессе.
Уэст неоднократно выступал в поддержку Трампа и называл его своим "братом".