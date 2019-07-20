Поиски Эмануэлы Орланди: в Ватикане обследуют еще два склепа

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Дверь, ведущая к двум подземным склепам, была обнаружена девять дней назад

Ватикан решил предпринять еще одну попытку раскрыть тайну исчезновения Эмануэлы Орланди - 15-летней римлянки, которая не вернулась домой после урока музыки в 1983 году.

Ключ к загадке надеялись найти 11 июля - анонимное сообщение, полученое родственниками Орланди, указывало, что следы нужно искать в Ватикане, неподалеку от места, где жила пропавшая, и конкретно - в могилах немецких принцесс на Тевтонском кладбище Ватикана.

Пустые могилы

Но эксгумация двух могил только прибавила загадок: в могилах не было не только следов Эмануэлы, но даже останков самих принцесс.

20 июля эксперты обследуют еще два склепа, обнаруженных во время эксгумации. Ход к двум помещениям для захоронения оказался в соседнем здании - раньше об их существовании не было известно.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В могилах принцесс, коорые были вскрыты 11 июля, не оказалось вообще никаких останков

Патологоанатомы находятся наготове и обещают произвести экспресс-анализ ДНК любых костей, которые им предоставят, за пять часов (обычно тест занимает месяц).

На раскопках присутствует эксперт, назначенный семьей Орланди.

Сообщается, что были приглашены участвовать в эксгумации и представители двух знатных немецких фамилий. Принцесса София фон Гогнелоэ и принцесса Карлотта Федерика де Мекленбург, умершие в 1836 и 1840 годах, были похоронены на кладбище Тевтонского колледжа Ватикана - но именно их останков не оказалось в могилах.

Официальные лица Ватикана выдвинули версию, что кости принцесс могли переместить куда-то во время строительных работ в 1960-70-х годах.

Что представляет из себя Тевтонское кладбище?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Хотя эксгумация 11 июля не принесла результатов, расследователи не уходят с Тевтонского кладбища в Ватикане

На территории самого маленького государства в мире, Ватикана, Тевтонское кладбище найти непросто. Маленький участок земли, на котором во времена императора Нерона распологался цирк, находится за высокой стеной рядом с собором Св.Петра.

На этом кладбище традиционно хоронят католических иерархов и священников из немецкоязычных стран. Туристам допуск к нему закрыт. Ворота, за которыми начинается дорожка к Тевтонскому кладбищу, охраняется одним швейцарским гвардейцем.

Что случилось с Эмануэлой?

22 июня 1983 года 15-летняя Эмануэла возвращалась с урока игры на флейте. В последний раз ее видели на автобусной остановке в центре Рима. Домой она не вернулась, и полиция не обнаружила никаких ее следов.

Правообладатель иллюстрации Alamy Image caption Эмануэле Орланди было 15 лет, когда она исчезла по дороге домой с урока музыки

В поисках девочки родные Эмануэлы проверяли бесчисленные версии и слухи. Старший брат Эмануэлы Пьетро в течение 36 лет не оставляет попыток найти ее и в 2013 году встретился с новоизбранным папой Римским Франциском, чтобы попросить благословения на поиски и помощи.

Отец Эмануэлы работал в Ватикане, и исчезновение девочки (и возможное похищение и/или убийство) многие связывали с этим фактом.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Эмануэла Орланди (на рисунке справа) исчезла ровно через 40 дней после того, как в Риме пропала еще одна 15-летняя девушка - Мирелла Грегори

В марте 2019 года семья Орланди получила анонимное письмо. В нем была фотография каменного ангела над одной из могил на Тевтонском кладбище Ватикана. Суд Ватикана удовлетворил прошение родственников и разрешил провести эксгумацию.

Однако папские власти не принимают участия в расследовании - оно осуществляется силами итальянской полиции.