Митинг за свободные выборы в Москве собрал более 20 тысяч человек

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Более 20 тысяч человек приняли участие в митинге за свободные выборы в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве.

Московская полиция заявила, что на разрешенную мэрией акцию пришли 12 тысяч человек.

Участники митинга потребовали допустить всех независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы для участия в сентябрьских выборах.

В ходе митинга выступили кандидаты в Московскую городскую думу, которых избирательная комиссия отказалась зарегистрировать под предлогом того, что сочла подписи граждан в их поддержку "бракованными".

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"Это наш город. Мы требуем допуска на выборы всех кандидатов", - заявила со сцены юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, которая уже неделю держит голодовку, после того как подписи в ее поддержку были забракованы.

С 15 июля кандидаты ежедневно собирались со своими сторонниками на Трубной площади, требуя допуска к выборам.

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Оппозиционер Алексей Навальный, который также выступил на акции, предложил мэрии Москвы компромисс: "Либо до следующей субботы регистрируют всех, либо в следующую субботу все собираются у мэрии Москвы".

Заявление Навального один из членов Московской городской избирательной комиссии расценил как ультиматум и давление. "Это попытка политического шантажа", - заявил Интерфаксу Дмитрий Реут.

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Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.

За неделю до этого - согласованного властями - митинга, депутаты муниципальных органов власти в Москве, среди которых были баллотирующиеся в городскую Думу оппозиционеры, провели встречу с избирателями на улице возле здания Мосгоризбиркома. Полиция жестко разогнала собравшихся и задержала десятки человек, включая и кандидатов в Мосгордуму Любовь Соболь, Юлию Галямину и главу столичного муниципального округа "Красносельский" Илью Яшина. Многие из задержанных были избиты.