British Airways приостановила полеты в Каир на неделю. Пассажиров развернули прямо перед гейтом
Авиакомпания British Airways приостановила полеты в Каир на неделю в качестве меры предосторожности. Точная причина неизвестна, однако это решение может быть связано с угрозой терактов на авиатранспорте.
Пассажирам, которые собирались вылететь из лондонского аэропорта Хитроу в Каир рейсом BA155 в субботу в 17:15, об отмене рейсов сообщили прямо перед посадкой в самолет.
"Мы постоянно пересматриваем меры безопасности в аэропортах по всему миру и приняли решение приостановить выполнение полетов в Каир на семь дней в качестве превентивной меры, чтобы провести дополнительную оценку", - говорится в письме представителя BA, которое вручили пассажирам.
Представитель аэропорта Каира сообщил Би-би-си, что британская авиакомпания пока не уведомляла египетскую сторону о своем решении.
Британское министерство иностранных дел в пятницу обновило рекомендации для граждан страны, которые направляются в Египет.
В памятке содержится предупреждение о возможном риске терактов на авиатранспорте, а также информация о том, что введены дополнительные меры безопасности для рейсов, вылетающих в Британию из Египта.
Источники в службе безопасности аэропорта Каира сообщили агентству Рейтер, что британские специалисты проверяли меры безопасности в аэропорту в среду и четверг, однако никаких других деталей не привели.