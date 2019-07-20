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Авиакомпания British Airways приостановила полеты в Каир на неделю в качестве меры предосторожности. Точная причина неизвестна, однако это решение может быть связано с угрозой терактов на авиатранспорте.

Пассажирам, которые собирались вылететь из лондонского аэропорта Хитроу в Каир рейсом BA155 в субботу в 17:15, об отмене рейсов сообщили прямо перед посадкой в самолет.

"Мы постоянно пересматриваем меры безопасности в аэропортах по всему миру и приняли решение приостановить выполнение полетов в Каир на семь дней в качестве превентивной меры, чтобы провести дополнительную оценку", - говорится в письме представителя BA, которое вручили пассажирам.

Представитель аэропорта Каира сообщил Би-би-си, что британская авиакомпания пока не уведомляла египетскую сторону о своем решении.

Британское министерство иностранных дел в пятницу обновило рекомендации для граждан страны, которые направляются в Египет.

В памятке содержится предупреждение о возможном риске терактов на авиатранспорте, а также информация о том, что введены дополнительные меры безопасности для рейсов, вылетающих в Британию из Египта.

Источники в службе безопасности аэропорта Каира сообщили агентству Рейтер, что британские специалисты проверяли меры безопасности в аэропорту в среду и четверг, однако никаких других деталей не привели.