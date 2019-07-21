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Российские, китайские и другие миллионеры могут относительно легко получить гражданство Великобритании благодаря одной из схем, предлагаемых супербогатым иностранцам британским министерством внутренних дел.

Согласно расследованию проведенному Sunday Times и Четвертым каналом британского телевидения, Хоум-офис практически не проверяет происхождение денег тех иностранцев, которые готовы положить на британский банковский счет два миллиона фунтов стерлингов (2,5 млн долларов).

Журналисты Sunday Times и Четвертого канала британского телевидения тайно снимали на видео, как юридические и финансовые консультанты хвастались, как им легко обводить вокруг пальца сотрудников министерства внутренних дел, когда речь заходит о так называемых "золотых визах", и как они без труда могут скрыть связи просителя подобной визы либо с окружением Владимира Путина, либо с китайской армией.

Эти консультанты говорили репортерам, которые выдавали себя за людей, связанных с зарубежными миллионерами, как им удалось организовать "золотую визу" члену семьи Муаммара Каддафи, сыну замешанного в коррупции министра в правительстве Таиланда, эритрейскому чиновнику, который подозревался в нелегальной продаже оружия Анголе, а также гражданам Ирана и Ирака, чьи бизнесы попали под международные санкции.

Один из этих консультантов сказал, что обойти проверку происхождения средств чрезвычайно легко, так как в министерстве внутренних дел, по его словам, этим занимаются люди, которые едва окончили школу и в поисках информации полагаются лишь на Google.

Инвесторы

В декабре 2018 года, отмечает Sunday Times, министр внутренних дел временно прекратил выдачу "золотых виз", так как многие опасались, что их получают члены преступных группировок и люди, отмывающие деньги. Но всего несколько дней спустя эта практика была возобновлена.

Эта схема называется "виза для инвесторов". С 2008 года ее обладателями стали 11 тысяч человек, которые тем самым получили право жить в Великобритании и впоследствии поучить британское гражданство.

В отличие от других стран, предоставляющих визы и вид на жительство для инвесторов, Великобритания не требует ни прямых выплат этих денег в казну ни прямых инвестиций. Деньги должны просто лежать в банке, и как только человек получает право на постоянное проживание, он может их свободно вывести из страны на оффшорный счет, где они не будут облагаться налогом.

Как пишет газета, согласно результатам этого исследования, создается впечатление, что министерство внутренних дел не проверяет происхождение денег и надеется, что подобные проверки будут сделаны банками и инвестиционными фондами.

Sunday Times цитирует заявление министерства внутренних дел, в котором говорится, что процесс выдачи подобных виз был полностью изменен, и сейчас используется серьезнейшая проверка происхождения капитала.