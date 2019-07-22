Протесты в Гонконге не утихают: слезоточивый газ, резиновые пули и стычки

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В воскресенье группа вооруженных палками людей напала в метро на демонстрантов, которые возвращались после массовой акции протеста из центра города. Чуть ранее протестующие забросали офис канцелярии центрального правительства КНР яйцами и раскрасили краской. Полицейские применили против участников очередной массовой акции протеста слезоточивый газ и резиновые пули.

Массовые протесты не утихают в Гонконге с июня, поначалу протестующие выражали недовольство в связи с предлагаемыми изменениями в закон об экстрадиции в материковый Китай. Постепенно протесты против закона об экстрадиции переросли в акции с требованием демократических реформ и сохранения автономии от Китая.

На протестующих у станции метро напали люди в белых футболках. В результате пострадали не менее 45 человек, среди которых журналисты.

Акции протеста против поправок в закон об экстрадиции, который позволил бы экстрадировать людей из Гонконга в Китай, собирали до 2 миллионов человек. Власти приостановили принятие законопроекта, но протестующие продолжили настаивать на его полном отзыве и на необходимости демократических реформ.

Организаторы воскресной акции говорят, что на улицы вышли более 430 тысяч человек. Полиция говорит, что их было не больше 138 тысяч.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Здание канцелярии центрального правительства КНР было покрыто граффити. Одно из них гласило: "Вы научили нас, что мирные демонстрации не приносят результатов".

В субботу в Гонконге прошел контрпротест в поддержку полиции, собравший десятки тысяч человек.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Разгон демонстрации

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Седьмая неделя протестов

С чего все началось?

Гонконг, бывшая британская колонии, сейчас считается автономной территорией Китая, которая управляется согласно принципу "одна страна, две системы". Юридическая система территории остается практически той же, что и во времена британского правления, и не следует китайским законам.

Правительство Гонконга предлагало принять закон, согласно которому жители территории могли бы быть экстрадированы в материковый Китай, чтобы предстать там перед судом.

Критики законопроекта утверждали, что это подорвало бы независимость юридической системы Гонконга, и что подобный закон мог бы применен против всех критиков правительства в Пекине.

Правительство Гонконга отозвало законопроект, но это не остановило демонстрации протеста. Участники демонстраций требует большей демократии, а также утверждают, что гражданские и политические свободы находятся под угрозой.