Уроженца Казахстана судят в Нью-Йорке за связи с ИГ

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Асаинову грозит до 20 лет тюрьмы

В Нью-Йорке возбуждено дело против уроженца Казахстана Рустама Маратовича Асаинова, который обвиняется в "предоставлении существенного содействия" террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России).

Как утверждается в обвинительном документе, вышедшем из-под пера детектива нью-йоркской полиции и члена объединенной спецгруппы по борьбе с терроризмом Кевина Мартина, 42-летний Асаинов проживал в Бруклине с 1998 по 2013 год и получил гражданство США.

Об американском периоде его жизни пока известно лишь то, что 18 июля 2003 года он объявил банкротство. Это число оказалось для него роковым: 18 июля этого года Асаинов был доставлен под конвоем в Нью-Йорк с Ближнего Востока, где он некоторое время назад попал в плен к "Сирийским демократическим силам", пользующимся американской поддержкой, и был передан в руки ФБР.

На следующий день его привели на первоначальное оформление в федеральный суд Восточного округа Нью-Йорка в Бруклине, где в среду был приговорен к пожизненному сроку наркобарон Эль Чапо.

Длинный срок

Если Асаинова признают виновным, то пока ему грозит до 20 лет тюрьмы. Прокуратура, однако, замечает в судебных документах, что ему еще могут быть предъявлены дополнительные обвинения.

В декабре 2017 года в том же суде услышал приговор гражданин Казахстана Ахрор Сайдахметов. Его арестовали за два года до этого в аэропорту имени Кеннеди с билетом в один конец до Стамбула. Сайдахметов признался в намерении присоединиться к ИГ.

Он был приговорен к 15 годам и, по выкладкам тюремного управления США, освободится 17 июня 2028 года, когда его депортируют на родину.

По словам детектива Мартина, 24 декабря 2013 года Асаинов вылетел из нью-йоркского аэропорта имени Кеннеди в стамбульский аэропорт имени Ататюрка и прибыл в Турцию на следующий день. Как неоднократно подчеркивается в судебных документах, Турция известна как перевалочный пункт для тех, кто хочет попасть в Сирию.

Асаинов пробыл два дня в стамбульской гостинице, а затем перебрался в Сирию, где со временем сделался одним из лучших снайперов ИГ и дослужился до почетного титула эмир. По данным следствия, он обучал боевиков обращению с оружием и принимал участие в создании учебных лагерей экстремистской организации.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Асаинов в суде

Он переписывался из Сирии с одним нью-йоркским знакомым, которого знал с 2008 года. Тот был платным полицейским осведомителем. Теперь их переписка составит доказательную базу обвинения.

Однажды Асаинов прислал своему корреспонденту смс, прикрепив фотографию трех убитых боевиков. У одного имелась нашивка с арабской надписью, изобличавшей принадлежность покойного к ИГ.

"Мы здесь умираем, - написал Асаинов. - Это молодые ребята, друзья, погибшие в последнем бою".

"Самолеты неверных"

В другом сообщении Асаинов недвусмысленно угрожает посланнику, а еще один текст начинается с такого утверждения: "Мы - самая страшная террористическая организация, когда-либо существовавшая в мире". Одновременно автор сообщает, что над ним "кружат самолеты неверных", и замечает, что хотел бы погибнуть на поле брани.

В ходе переписки, продолжавшейся с авуста 2014 года по март 2015 года, Асаинов пытался уговорить осведомителя присоединиться к нему в Сирии, где ИГ воспользуется тем, что тот свободно знает английский, и задействует его в своих медийных проектах. Асаинов обещал, что в Сирии ИГ обеспечит его собеседника работой, жильем и пропитанием, будет платить 50 долларов в месяц и договорится о сопровождении из Турции в Сирию.

Он призывал осведомителя взять с собой в Сирию семью, а в марте 2015 года Асаинов попросил осведомителя прислать ему около 2800 долларов на покупку прицела. Тот ему деньги не послал.

Месяц спустя Асаинов прислал ему фотографиии, на которых он в обмундировании и вооружен винтовкой большого калибра с прицелом.

В апреле 2015 года осведомитель спросил его, принимает ли тот участие в боях. Асаинов ответил, что воюет уже целый год, и отметил, что в последнее время боевикам сильно достается от воздушных налетов.

В конце недели прокуратура попросила суд не освобождать Асаинова под залог. Постоянный адвокат ему пока не назначен.