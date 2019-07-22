В Раду возьмут не всех

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Украинский ЦИК подсчитывает голоса на выборах в Верховную раду. Как и предсказывали экзитполы, с большим отрывом лидирует партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа". По итогам обработки трети протоколов, в украинский парламент проходят пять партий: "Слуга народа" - 42,15%, пророссийская партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - за жизнь" - 12,7%, партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" - 8,7%, партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" - 8,2%, партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" - 6,41%.

Мы пристально следили за процессом голосования и вели онлайн-трансляцию. За подсчетом голосом можно следить в режиме реального времени на нашей интерактивной карте.

Данные экзитполов можно посмотреть по ссылке, а найти ответы на вопросы: добился ли Зеленский своего этими выборами, чего стоит ждать России, - можно здесь. А краткий репортаж из штабов основных партий - здесь. Кроме того, в YouTube можно посмотреть наш специальный эфир о выборах с участием журналиста Олега Кашина и экономиста Дениса Низалова.

Выборы лидера Консервативной партии

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22 июля в пять часов вечера закончится голосование членов Консервативной партии за их будущего лидера, который также станет и новым премьер-министром страны. 23 июля будет объявлено, кто выиграл финальный раунд - Александер Борис де Пфеффель Джонсон или Джереми Ричард Стрейншем Хант.

В своей статье в Daily Telegraph, опубликованной в последний день голосования, Джонсон еще раз пообещал вывести страну из ЕС 31 октября, независимо от заключения договора с ЕС.

Он счел возможным провести аналогию между "брекситом" и американским "лунным проектом" 1960-х. За восемь лет до полета на Луну план Кеннеди тоже воспринимался как амбициозный и нереалистичный. Но у американцев нашлись и технологии, и драйв, и решимость. Есть они и у Британии, кто бы что ни думал, пишет Джонсон.

Но бывший премьер-министр Британии лейборист Тони Блэр в своей статье в Times призывает Джонсона провести новый референдум и забыть о "бездоговорном брексите".

Наш корреспондент Юри Вендик в статье Потомок короля против сына адмирала. За пост британского премьера бьются выходцы из старой элиты размышляет на примере выборов в Консервативную партию, в сколь значительной мере элитарными до сих пор остаются британская политика вообще и партия тори в частности.

Кто решит проблему Ирана?

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Британская пресса встревожена обострением ситуации в Персидском заливе после задержания корпусом стражей Исламской революции британского нефтяного танкера "Стена Имперо" в Ормузском проливе. Больше всего газеты волнует вопрос безопасности.

Times с грустью пишет, что британский морской флот слишком мал, чтобы выполнять глобальную роль, а значит, бюджет министерства обороны необходимо как можно скорее увеличить. В своей редакционной статье газета подчеркивает, что задержание танкера стало возможным как в результате недостатка политической воли, так и в силу отсутствия союзников.

Это задержание также, по мнению издания, симптом более серьезного кризиса, возникшего из-за нежелания Дональда Трампа придерживаться ядерной сделки с Ираном.

Случившееся - еще один знак, что пусть и лимитированная, но работающая договоренность между США и Ираном, необходима в интересах безопасности союзников США и Британии пора проснуться и способствовать ее заключению. Financial Times в своей редакционной статье также считает, что Британия и ЕС должны объединить усилия и найти дипломатическое разрешение ситуации вокруг танкера, так как его задержание не является сугубо британской проблемой.

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Где решалась судьба кандидатов в Мосгордуму

Субботний митинг за свободные выборы в Мосгордуму, собравший, по данным организаторов 22 500 человек, стал самой массовой согласованной акцией с политическими требованиями за последние годы. В ходе митинга выступили кандидаты в Мосгордуму, которых избирательная комиссия отказалась зарегистрировать под предлогом того, что сочла подписи граждан в их поддержку "бракованными". Газета "Ведомости" приводит неофициальные комментарии о том, где именно могли приниматься решения о допуске кандидатов в Мосгордуму.

Человек, близкий к мэрии, сказал изданию, что решение о снятии кандидатов принимали именно там, в мэрии, а не в администрации президента. Но тот же собеседник "Ведомостей" уточнил, что решение не регистрировать Дмитрия Гудкова и соратников Алексея Навального принимали все же именно в администрации.

Подробнее о том, как проходили митинги в Москве читайте и смотрите в наших материалах:

Государство поможет населению разобраться с кредитами

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Проблема в российской экономике из-за закредитованности населения "в любом случае взорвется" в 2021 году, сказал в эфире "Эха Москвы" министр экономического развития Максим Орешкин. Россия сталкивается с проблемой необеспеченных кредитов уже третий раз и, если валютные ипотечные заемщики уже научились оценивать риски, потребительские заемщики - еще нет.

Как стало известно газете "Ведомости", минэкономразвития обсуждает предложения, как помочь закредитованному населению.

Наш экономический корреспондент в прошлом месяце обращалась к теме просроченной задолженности по кредитам.

На Флайборде через Ла-Манш

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Французский изобретатель Фрэнки Запата, в День взятия Бастилии воспаривший над Елисейскими полями на флайборде, планирует уже на этой неделе пересечь с помощью этого же аппарата Ла-Манш. "Перелет" со скоростью 140 км/ч может занять, как предполагается, 20 минут. Шансы на успех Запата оценивает в 30%.

"Группа крови" от Metallica

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Группа Metallica на концерте в московских Лужниках в воскресенье порадовала поклонников, спев песню Виктора Цоя "Группа крови". Музыканты спели на русском языке, стадион им подпевал. Фанаты хеви-метал-группы публиковали видеозаписи с концерта в YouTube.

"Ласковый убийца"

Последние шесть месяцев в Благовещенске расследуют заражение онкобольных детей гепатитом С. Потерпевшими признано более ста человек, инфекция была выявлена после лечения детей в областной детской больнице.

Как стало известно Би-би-си, родители годами пытались обратить на это внимание проверяющих, властей региона и даже Владимира Путина - однако их никто не слушал. До тех пор, пока они не объединились.

Читайте репортаж нашего корреспондента Нины Назаровой.

В апреле 2019 года в России норвежского пенсионера Фруде Берга приговорили к 14 годам колонии строгого режима за шпионаж. Берг признал, что передавал в Россию конверты по поручению норвежской военной разведки, но уверяет, что о содержимом ничего не знал.

Корреспондент Би-би-си Сара Рейнсфорд съездила в Киркенес и поговорила с близкими Фруде Берга, а также выяснила, какие еще секреты хранит городок у самой границе Норвегии с Россией.

Media playback is unsupported on your device Какие секреты хранит “город шпионов" на границе России и Норвегии

Протесты в Гонконге: слезоточивый газ, резиновые пули и стычки

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Массовые протесты не утихают в Гонконге с июня, поначалу протестующие выражали недовольство в связи с предлагаемыми изменениями в закон об экстрадиции в материковый Китай. Постепенно протесты против закона об экстрадиции переросли в акции с требованием демократических реформ и сохранения автономии от Китая.

В воскресенье группа вооруженных палками людей напала в метро на демонстрантов, которые возвращались после массовой акции протеста из центра города. Чуть ранее протестующие забросали офис канцелярии центрального правительства КНР яйцами и раскрасили краской. Полицейские применили против участников очередной массовой акции протеста слезоточивый газ и резиновые пули.

Уроженца Казахстана в США обвиняют в пособничестве ИГ

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В Нью-Йорке возбуждено дело против уроженца Казахстана Рустама Асаинова, которого обвиняют в поддержке экстремистской организации "Исламское государство", деятельность которой запрещена в России. Асаинова, у которого есть американское гражданство, взяли в плен в Сирии "Сирийские демократические силы", которых поддерживают США.

В случает признания вины, ему может грозить до 20 лет тюрьмы.

Подробнее здесь: Уроженца Казахстана судят в Нью-Йорке за связи с ИГ

Человечество на пороге новой космической эры

Дональд Трамп намерен вновь отправить человека на Луну к 2024 году. На горизонте - новая эпоха космических путешествий. Но что для этого потребуется?

Читайте специальный материал корреспондента Би-би-си Пола Ринкона "Луна - и далее везде".