Мотузная отсудила 100 тысяч рублей за преследование из-за мемов

Центральный районный суд Барнаула взыскал 100 тысяч рублей с министерства финансов России в пользу Марии Мотузной. Девушку обвиняли в экстремизме из-за мемов в социальной сети "ВКонтакте".

Как пояснил адвокат Мотузной Алексей Бушмаков, 100 тысяч рублей - это компенсация за моральный вред, нанесенный девушке незаконным уголовным преследованием.

"Буквально 10 минут назад суд вынес решение, что государство должно выплатить мне 100 000 рублей за незаконное уголовное преследование! Учитывая, что тем, кто сидел в СИЗО, например, выплачивали максимум 50К [тысяч рублей], это победа!" - написала сама Мотузная в "Твиттере".

Весной прошлого года Мотузная стала обвиняемой по делу об оскорблении чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК) и возбуждении ненависти либо вражды (часть 1 статьи 282 УК) из-за картинок, которые были сохранены на ее странице во "ВКонтакте". Как посчитало следствие, этими картинками девушка оскорбила православных и негроидную расу.

Дело Мотузной вызвало широкий общественный резонанс. В октябре 2018 года суд вернул дело на доследование прокурору, а сама Мотузная уехала из России, нарушив подписку о невыезде.

Тогда же президент России Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о частичной декриминализации 282-й статьи Уголовного кодекса. Еще до принятия закона число дел по этой статье было существенно сокращено.

После того, как в январе 2019 года закон вступил в силу, уголовное преследование Мотузной было прекращено, а прокуратура официально принесла ей извинения.

В мае 2019 года Мотузная подала в районный суд Барнаула иск о компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей.