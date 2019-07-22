Media playback is unsupported on your device Запуск межпланетной станции прошел успешно

Индия отправила на Луну вторую по счету миссию через неделю после того, как запланированный старт был отложен по техническим причинам.

Запуск состоялся в 14:43 по местному времени (11:13 МСК) с острова Шрихарикота.

В случае успеха миссии Чандраян-2", стоимость которой составила 145 млн долларов, космический аппарат впервые в истории совершит посадку у южного полюса Луны.

Ракета-носитель вывела станцию на орбиту Земли, где она будет находиться 23 дня, после чего переместится на лунную орбиту.

Если все пойдет по плану, Индия станет четвертой державой после СССР, США и Китая, которой удалось осуществить мягкую посадку космического аппарата на Луну.

Впервые в истории космической программы Индии во главе межпланетной миссии находятся две женщины - руководитель проекта Мутхайа Ванита и директор миссии Риту Каридхал.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сотни миллионов индийцев смотрели запуск ракеты в прямом эфире

Это самая сложная миссия, за которую бралась Индийская организация космических исследований.

"Это начало исторического пути Индии к Луне", - заявил глава организации К Сиван, комментируя успешный запуск.

Он поблагодарил почти тысячу инженеров, специалистов и ученых, работавших над проектом.

Изначально планировалось, что ракета с космической станцией стартует 15 июля, но запуск был прерван за 56 минут до начала из-за технической неполадки.

Первая миссия на Луну "Чандраян-1" ("Лунный транспорт") была совершена в 2008 году. Она не подразумевала спуск на поверхность спутника Земли, ограничившись поиском воды на Луне с помощью радаров.

"Чандраян-2" попытается осуществить посадку у пока плохо изученного южного полюса Луны.

Миссия займется изучением лунной поверхности, будет искать воду и минералы и регистрировать лунотярсения.

Сколько занимает полет до Луны?

Запуск - это лишь начало путешествия протяженностью 384 тыс. км. Планируется, что лунный модуль совершит посадку 6 или 7 сентября, как и планировалось изначально - до переноса старта на неделю.

В общей сложности путь займет шесть недель, что намного превышает четырехдневный полет "Аполлона 11", доставившего первых людей на спутник Земли 50 лет назад.

Чтобы сэкономить топливо, Индия решила использовать силу притяжения Земли для отправки аппарата к Луне, иначе говоря, гравитационный маневр, который применяется для разгона межпланетных станций.

У Индии нет мощных ракет-носителей, которые бы позволили направить станцию на Луну по прямой траектории. Ракета "Сатурн 5", которая использовалась в американской программе "Аполлон", до сих пор считается самой крупной и самой мощной в истории космонавтики.

"Ученые испытают 15 весьма напряженных минут, когда отделится посадочный модуль, который направится к южному полюсу Луны", - сказал Сиван перед первой попыткой запуска.

По его словам, при посадке операторы, управляющие полетом, не смогут непосредственно контролировать этот крайне важный процесс. Поэтому прилуление будет возможно, только если все системы сработают корректно. В противном случае посадочный модуль разобьется о лунную поверхность.