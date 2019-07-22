"Мстители: Финал" стал самым кассовым фильмом. Но "Унесенные ветром" все же вне конкуренции

Правообладатель иллюстрации Disney Image caption Крис Хемсворт в роли Тора в "Мстители: Финал"

Фильм "Мстители: Финал" стал самым кассовым в истории мирового кинематографа, сместив с первого места "Аватара".

В воскресенье сборы картины о супергероях киновселенной Marvel превысили 2 млрд 790 млн долларов, обойдя по этому показателю фантастический фильм Джеймса Кэмерона, который заработал в кинотеатрах 2 млрд 789,7 млн долларов. На третьем месте по собранной кассе - фильм "Титаник", также созданный Джеймсом Кэмероном (2 млрд 188 млн долларов).

Но, говоря о самых прибыльных картинах в киноистории, стоит также учитывать инфляцию и рост цен на билеты. Книга рекордов Гиннеса считает, что самый коммерчески успешный фильм в истории - "Унесенные ветром", выпущенный в 1939 году по книге Маргарет Митчелл.

После выхода он заработал 393,4 млн долларов. Однако после учета фактора инфляции эта сумма вырастает почти в 10 раз до - 3 млрд 440 млн долларов.

Самые кассовые фильмы в истории (без учета инфляции) Фильм Сборы, млрд долларов 1) Мстители: Финал (2019) $2,790 2) Аватар (2009) $2,790 3) Титаник (1997) $2,188 4) Звездные войны: Пробуждение силы (2015) $2,068 5) Мстители: Война бесконечности (2018) $2,048 6) Мир Юрского периода (2015) $1,672 7) Мстители(2012) $1,519 8) Форсаж-7 (2015) $1,516 9) Мстители: Эра Альтрона(2015) $1,405 10) Черная пантера (2018) $1,347

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кларку Гейблу и Вивьен Ли в "Унесенных ветром" удалось воплотить на экране историю, которую полюбили миллионы зрителей по всему миру

Одной из основных причин такого успеха, безусловно, является то, что до появления видеомагнитофонов зрители могли увидеть кинокартины исключительно в кинотеатре. Как следствие, "Унесенные ветром" и многие другие популярные фильмы периодически возвращались на большие экраны.

С поправкой на инфляцию на втором месте по сборам находится уже упомянутый "Аватар" Кэмерона, выпущенный в 2009 году. Спустя 10 лет после выхода его кассовые сборы эквивалентны 3 млрд 273 млн долларов. Затем следуют "Титаник" (1997) с 3 млрд 99 млн долларов и "Звездные войны" (1977) с 3 млрд 61 млн долларов.

С учетом инфляции "Мстители: Финал" занимают лишь пятое место. Нужно отметить, что современные фильмы, особенно с участием супергероев, приносит прибыль не только с проданных билетов в кинотеатрах, но также с DVD, Blu-Ray и стриминговых сервисов, а также сопутствующие товары: игрушки с героями, стаканы, одежда с символикой, компьютерные игры.

Правообладатель иллюстрации Disney/Fox Image caption Фильм "Аватар" 10 лет считался самым кассовым

Вполне вероятно, что нынешний рекорд "Мстители: Финал" тоже падет через некоторое время. Глава Marvel Studios Кевин Файги недавно объявил план выхода фильмов четвертой фазы киновселенной Marvel. Учитывая интерес зрителей к супергероям из комиксов, один из них может стать новым лидером по сборам.

Другим претендентом можно назвать вторую часть "Аватара", над которой сейчас работает Джеймс Кэмерон. Ранее он отложил дату выхода картины на декабрь 2021 года.