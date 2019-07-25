Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В четверг Борис Джонсон впервые выступил в парламенте в качестве премьера - и подтвердил, что намерен одновременно и уговаривать ЕС переписать соглашение о выходе, и ускоренно готовить страну к "брекситу" без соглашения

Британские букмекеры, судя по ставкам, не очень верят, что новому премьер-министру Борису Джонсону удастся, как он обещает, вывести страну из Евросоюза 31 октября, даже если для этого придется пойти на резкий разрыв связей с ЕС. Отсрочка "брексита" кажется им гораздо более вероятным вариантом.

Сейчас будущий выигрыш в случае, если Британия все-таки выйдет из ЕС без урегулированных отношений 31 октября, в большинстве ведущих букмекерских контор в шесть раз превышает потенциальный выигрыш тех, кто поставит на иной исход.

Если сейчас поставить в ведущих букмекерских конторах Британии - Betfred, Betfair, Paddy Power и других - 10 фунтов на то, что 31 октября случится "обвальный брексит", и он действительно случится, то букмекеры выплатят 30 фунтов. То есть выигрыш составит 20 фунтов.

Если же поставить те же 10 фунтов на то, что "обвального брексита" не будет, то выиграть в большинстве ведущих контор можно всего 3 фунта 30 пенсов.

Правда, этот второй вариант включает в себя разные сценарии, в том числе и ратификацию соглашения о выходе, а Борис Джонсон подчеркивает, что он намерен убедить Евросоюз переделать это соглашение, отвергнутое Палатой общин, и лишь когда и если это не удастся, вывести страну из союза без урегулированных отношений.

Однако лидеры ЕС много раз говорили, что нынешний вариант соглашения - это лучшее, что Евросоюз может предложить Британии, и переписывать документ они не намерены.

Большинство в Палате общин, включая достаточно большую группу однопартийцев Джонсона, настроено решительно против выхода из ЕС без соглашения, и противостояние парламента и премьера, по мнению очень многих британских политиков и аналитиков, может очень скоро вылиться в досрочные выборы.

Букмекеры с ними согласны. Типичная ставка на выборы Палаты общин уже в 2019 году - 4/5, то есть, тому, кто поставит 5 фунтов и угадает, букмекеры вернут ставку и выплатят 4 фунта сверху.

Тот провидец, что удачно поставит те же 5 фунтов на выборы в 2020 году, заработает уже от 11 до 20 фунтов, в зависимости от конторы. Вероятность того, что нынешний состав парламента досидит до конца срока, до 2022 года, букмекеры оценивают еще ниже: у некоторых из них в этом случае можно будет выиграть в четыре раза больше, чем поставил.