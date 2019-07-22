Навальный нашел у Соловьева вид на жительство в Италии. Ведущий ему ответил

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Оппозиционный политик Алексей Навальный опубликовал отсканированную копию документа телеведущего Владимира Соловьева о праве на проживание в Италии. Соловьев заявил, что уведомлял об этом миграционную службу.

По заявлению главы ФБК, это вид на жительство, который ведущий получил осенью 2014 года в провинции Комо. Срок действия опубликованного документа - до ноября 2016 года.

Навальный добавил, что кроме Соловьева, вид на жительство получили пятеро его детей.

В разговоре с Русской службой Би-би-си Владимир Соловьев заявил, что опубликованный документ, который называется "Permesso di soggiorno", является "разрешением на пребывание с определенным статусом". Документ ведущий получил на основании выбранного места жительства.

Этот документ, пояснил Соловьев, не дает права на работу и на получение гражданства. Он позволяет находиться на территории страны дольше, чем вы бы находились по визе - более 90 дней, сказал телеведущий.

По словам телеведущего, документ он получил не в 2014 году, как было указано у Навального, а "гораздо раньше". Сейчас "Permesso di soggiorno" продлено и действует, а о его наличии известно российской миграционной службе, добавил Соловьев.

Журналист Андрей Мальгин, проживающий в Италии, заявил, что вид на жительство Соловьева выдан сроком на два года, и этот документ у ведущего как минимум второй. Соловьев, чтобы получить его, прожил в Италии минимум полгода за год, написал Мальгин.

Согласно официальным данным визового центра Италии, permesso di soggiorno на основании выбранного места жительства можно получить, имея жилье и постоянный крупный доход не менее 31 тысячи евро в год от работы не по найму - например, от сдачи недвижимости. Обладатели такого документа становятся налоговыми резидентами Италии.

Как подтверждал сам Соловьев, у него есть вилла на озере Комо. "Я не государственный служащий, никаких законов не нарушал. Захочется купить где-нибудь еще - где-нибудь еще куплю. Налоги плачу, средства позволяют. Зарабатываю много, получаю большое удовольствие от того, что мои программы приносят деньги телеканалу „Россия", - говорил Соловьев в январе этого года в ответ на расследование ФБК Навального о его недвижимости в Италии.

В сентябре 2017 года ФБК сообщал и о другой вилле Соловьева в Италии. Тогда телеведущий ответил, что он "просто богат".

Ведущий программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия" известен прогосударственной позицией и критическими по отношению к Западу высказываниями.