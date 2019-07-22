ФСБ возбудила дело против активиста из Челябинска за репост Бабченко

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ФСБ возбудила уголовное дело по части 2 статьи 280 УК (призывы к экстремизму) против активиста из Челябинска Алима Кургалиева. Поводом для дела стали его публикации во "ВКонтакте" двухлетней давности, в том числе высказываний журналиста Аркадия Бабченко.

Постановление о возбуждении уголовного дела выложил в своем телеграм-канале глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Согласно документу, дело возбудили из-за трех публикаций, которые Кургалиев разместил на своей странице "ВКонтакте" летом 2017 года. Среди прочего Кургалиев процитировал критику согласованных с властями акций протеста, с которой выступал Аркадий Бабченко.

"Он скопировал полностью пост Бабченко и выложил у себя "ВКонтакте", фактически, мы считаем, что это репост. Остальные два поста примерно такого же содержания, тоже про митинги. Один из них, как утверждает Кургалиев, он тоже взял у Бабченко", - рассказал Би-би-си адвокат Кургалиева Андрей Лепехин.

Судебно-экспертная комиссия пришла к выводу, что в этих постах Кургалиева содержатся призывы к массовым беспорядкам, "в том числе с применением вооруженного насилия к представителям органов власти с целью свержения политического режима и государственного строя Российской Федерации", говорится в документе.

Пока что Кургалиев находится в статусе подозреваемого, обвинения ему не предъявлены. В понедельник, 22 июля, он был на допросе у следователя, добавил его адвокат.

Кургалиев - "постоянный участник протестных акций", уточнил Чиков. За участие в протестной акции 26 марта 2017 года суд в Челябинске оштрафовал его на 10 тысяч рублей. Его жалобу по этому делу коммуницировал ЕСПЧ.

В марте этого года к двум годам лишения свободы приговорили юриста из Приморья Дмитрия Третьякова, которого обвинили в призывах к экстремизму за репост в телеграм-чат сторонников оппозиционера Алексея Навального публикации из канала Бабченко.