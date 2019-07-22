Исчезнувшую французскую подлодку нашли спустя полвека

Правообладатель иллюстрации Keystone-France via Getty Image caption Подлодка "Минерв" за четыре года до своего исчезновения

У берегов Франции обнаружена бесследно исчезнувшая более 50 лет назад подводная лодка.

Минстр обороны Флоранс Парли объявила об этом в понедельник, назвав обнаружение пропавшей субмарины огромным достижением.

На борту подлодки "Минерв" было 52 моряка. Лодка вышла из порта Тулона в январе 1968 года и бесследно исчезла.

До сих пор затонувшую субмарину найти не удавалось.

Флоранс Парли объявила о новых попытках отыскать субмарину в начале года, сказав, что родственники погибших по-прежнему хотят знать, где находятся останки моряков.

"Мы только что нашли "Минерв", - написала Парли в "Твиттере". - Это успех, облегчение и огромное технологическое достижение. Я думаю лишь о семьях погибших, которые столь долго дожидались этого момента".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Моряки субмарины в 1965 году

Спасатели вновь проанализировали все данные об инциденте, включая информацию о приливах и отливах в то время, и при помощи новых технологий им удалось найти подлодку, сообщает агентство Франс Пресс.

Затонувшая субмарина была обнаружена судном частной американской компании Ocean Infinity.

Подлодка была найдена в 45 километрах от Тулона, на глубине 2370 метров.

Причины, по которым подлодка потерпела бедствие, никогда официально не назывались.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Родственники погибших моряков годами призывали возобновить поиски подводной лодки

Ее гибель стала одной из серии катастроф с боевыми субмаринами по всему миру, произошедших в 60-е годы прошлого века.

Всего во Франции было построено 11 подводных лодок такого же класса. Две из них утонули - "Минерва" в 1968 году, и "Эрдис" в 1970-м.