Исчезнувшую французскую подлодку нашли спустя полвека
У берегов Франции обнаружена бесследно исчезнувшая более 50 лет назад подводная лодка.
Минстр обороны Флоранс Парли объявила об этом в понедельник, назвав обнаружение пропавшей субмарины огромным достижением.
На борту подлодки "Минерв" было 52 моряка. Лодка вышла из порта Тулона в январе 1968 года и бесследно исчезла.
До сих пор затонувшую субмарину найти не удавалось.
Флоранс Парли объявила о новых попытках отыскать субмарину в начале года, сказав, что родственники погибших по-прежнему хотят знать, где находятся останки моряков.
"Мы только что нашли "Минерв", - написала Парли в "Твиттере". - Это успех, облегчение и огромное технологическое достижение. Я думаю лишь о семьях погибших, которые столь долго дожидались этого момента".
Спасатели вновь проанализировали все данные об инциденте, включая информацию о приливах и отливах в то время, и при помощи новых технологий им удалось найти подлодку, сообщает агентство Франс Пресс.
Затонувшая субмарина была обнаружена судном частной американской компании Ocean Infinity.
Подлодка была найдена в 45 километрах от Тулона, на глубине 2370 метров.
Причины, по которым подлодка потерпела бедствие, никогда официально не назывались.
Ее гибель стала одной из серии катастроф с боевыми субмаринами по всему миру, произошедших в 60-е годы прошлого века.
Всего во Франции было построено 11 подводных лодок такого же класса. Две из них утонули - "Минерва" в 1968 году, и "Эрдис" в 1970-м.