Иран обнародовал фото моряков захваченного британского танкера

Правообладатель иллюстрации AFP PHOTO / FARS NEWS / ABED GHASEMI Image caption Иранский чиновник обращается к команде "Стена Имперо"

Иранские государственные новостные агентства ФАРС и ИРИБ обнародовали фотографии членов экипажа задержанного в Персидском заливе танкера, шедшего под британским флагом.

На опубликованных фотографиях и видеозаписях видно, как экипаж готовит еду, а также как к ним обращаются представители иранских властей. Все фото и видео были сняты на борту задержанного танкера "Стена Имперо".

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант назвал задержание танкера пиратством. В прессе появились сообщения, что британское правительство обсуждает возможность заморозить иранские авуары в Британии.

Правообладатель иллюстрации Irib Image caption Команда "Стена Имперо" состоит из граждан Индии, России, Латвии и Филиппин

Правообладатель иллюстрации Irib Image caption Танкер был захвачен иранскими силами в пятницу

На борту танкера находятся 23 человека из Индии, России, Латвии и Филиппин. На опубликованных фотографиях видно, как они проводят заседания и проверяют компьютерные системы судна.

Во время одного из таких заседаний слышно, как один из членов команды произносит фразу "Не смотрите в камеру".

Выступая в парламенте, Джереми Хант сказал, что Великобритания намерена участвовать в разработке планов охраны судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе.

Хант сказал, что говорит это с болью на душе, но если Иран будет продолжать подобное поведение, то ему следует принять, что страны Запада укрепят свое военное присутствие вдоль его побережья.

Охрана судоходства в регионе будет организована европейскими странами без участия США, так как, по словам Ханта, Великобритания не присоединяется к политике "максимального давления" на Тегеран, заявленной президентом Дональдом Трампом.

Госсекретарь США Майк Помпео сказал в интервью Fox News, что защита британского судоходства - дело самих британцев.

Ранее британское правительство вновь потребовало от Ирана освободить танкер, задержанный в пятницу, 19 июля.

Правообладатель иллюстрации Fars News Agency/REUTERS Image caption Служащий Стражей исламской революции Ирана на борту захваченного танкера

Правообладатель иллюстрации Irib Image caption Иранская пресса сообщает, что членов команды танкера увезли на берег для допроса

Действия Ирана считаются ответом Тегерана на то, что Великобритания ранее задержала иранский танкер у побережья Гибралтара, так как тот якобы направлялся в Сирию, что нарушает наложенные на Дамаск европейские санкции.

Иран тогда назвал это пиратством и угрожал захватить британский танкер.

Что произошло?

В пятницу бойцы Стражей исламской революции Ирана захватили танкер "Стена Имперо", когда тот проходил через Ормузский пролив. Иран заявил, что танкер нарушал правила международного судоходства.

Стражи революции также обнародовали видеозапись захвата танкера. В интернете также появилась аудиозапись переговоров между британским сторожевым кораблем и иранскими силами, произошедшими за несколько минут до захвата танкера.

Media playback is unsupported on your device Иранское видео захвата танкера

На записи иранский военный говорит, что намерен осмотреть судно из соображений безопасности.

Иранское агентство новостей ИРНА утверждает, что танкер столкнулся с рыболовецким судном, а затем никак не реагировал на призывы о помощи.

Джереми Хант со своей стороны утверждает, что танкер был захвачен в территориальных водах Омана, после чего его заставили направиться в иранский порт Бандар-Аббас.

Мог бы британский флот оказать помощь?

Некоторые политики утверждают, не приводя доказательств, что США уже предлагали Великобритании помощь в защите судоходства в Персидском заливе, но якобы Лондон от этого отказался.

Бывший командующий ВМФ Великобритании контр-адмирал Алекс Бертон, со своей стороны говорит, что постоянные сокращения размера военно-морского флота ограничивают его возможность своевременно реагировать на угрозы.

В 2005 году на вооружении британского ВМФ было 31 фрегатов и эсминцев. На данный момент их всего лишь 19 в общей сложности, сказал контр-адмирал в интервью Би-би-си, что не позволяет стране защищать свои интересы по всему миру.

Британские судна

Согласно аналитикам международной морской торговли, на данный момент до восьми судов под британским флагом оказались запертыми в Персидском заливе.

Другим британским судам было рекомендовано не приближаться к этому району.

Чем дольше будет в силе этот запрет, тем больше шанс того, что хозяева судов решат их перерегистрировать под флагом какой-либо другой страны.

Лишь за последний год число судов, ходящих под британским флагом, сократилось на 30%. Большинство владельцев связывают подобную перерегистрацию с рисками, связанными с "брекситом".