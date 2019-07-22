В Верховную Раду Украины впервые избран темнокожий депутат

Правообладатель иллюстрации Stanislav Krasilnikov/TASS Image caption Беленюк был 10-м номером в списке партии Зеленского.

Олимпийский борец Жан Беленюк станет первым темнокожим народным депутатом в истории Украины. Он проходит в Верховную раду по списку партии "Слуга народа", основанной президентом Владимиром Зеленским.

По предварительным результатам, партия Зеленского с большим отрывом лидирует на прошедших в воскресенье парламентских выборах. Спортсмен был 10-м номером в ее списке. По итогам обработки 79% протоколов партия "Слуга народа", основанная Зеленским, набирает 42,81% голосов украинских избирателей (данные на 19:06 мск).

В 2016 году Беленюк стал серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро по греко-римской борьбе. Он также побеждал на чемпионатах мира и Европы.

Борцу 28 лет, он родился в Киеве. Его отец погиб в Руанде во время гражданской войны. Спортсмена вырастила мать-украинка.

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Во время предвыборной компании Беленюк заявлял, что не собирается полностью уходить из спорта в политику. Он готовится к участию в Олимпиаде в Токио, которая пройдет в 2020 году.

В одном из интервью Беленюк высказал свою позицию по вопросу Крыма, который Россия аннексировала в 2014 году.

"Я не был особо патриотически настроенным до событий на Майдане и в Крыму. Даже как-то не задумывался над этим. Но я раньше все время ездил в Крым тренироваться. Там находится наша база, там море, в котором мы любили плавать. С Крымом у меня связано очень много воспоминаний - и спортивных, и личных. Я всегда считал его украинским и считаю до сих пор. И вот когда это все у вас забирают, становится обидно", - сказал он.

Он также рассказал, что во время событий 2013-2014 года в Киеве один раз был на Майдане, но в самих акциях протеста не участвовал.

"Честно, я был сторонником всех этих перемен во время Майдана, я тогда верил, что и правда все может поменяться. Теперь я, конечно, очень сильно во всем этом разочаровался. Через месяц-два после избрания нашего президента [Петра Порошенко] я понял, что ничего не изменится и никто даже не собирается этого делать", - рассказывал спортсмен.