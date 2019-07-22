Российского художника Илью Трушевского снова обвинили в изнасиловании

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Журналистка Маргарита Бондарь подала в полицию заявление об изнасиловании против художника Ильи Трушевского. О самом инциденте девушка рассказала несколько дней назад в своем "Фейсбуке". В 2011 году Трушевский уже был осужден на пять лет колонии за попытку изнасилования.

Бондарь написала заявление в понедельник, 22 июля, в полиции его приняли, рассказала она Би-би-си. От комментариев по ситуации ее попросили воздержаться следователи. "Следаки попросили не распространяться", - объяснила она.

В разговоре с Би-би-си Бондарь также рассказала, что Трушевский не пытался связаться с ней после инцидента и после того, как она публично обвинила его в изнасиловании.

О том, что Трушевский ее изнасиловал, Бондарь рассказала в своем "Фейсбуке" 20 июля. Сам инцидент, по ее словам, произошел за два дня до этого, когда художник пришел к ней в мастерскую.

"Илья Трушевский хорошо знал, что я сейчас сижу на препаратах, от которых клонит в сон и которые по действию напоминают алкоголь, после которого засыпаешь (кветиапин, феназепам). Илья Трушевский несколько раз отчётливо слышал "нет", "я не хочу", "давай не будем". Илья Трушевский знал, что я не хотела секса с ним", - написала она.

В комментариях к посту журналистка уточнила, что во время инцидента Трушевский ее не бил. "Проблема в том, что под таблетками сложно оказывать сопротивление, у меня даже кулак не сжимается", - добавила она.

Бондарь тогда также сообщила, что не собирается подавать на Трушевского в суд, но на следующий день изменила свое мнение.

"Узнала некоторые подробности из жизни Трушевского, которые не освещались в медиа. Очень злая стала. Буду подавать [заявление]", - написала она, не уточнив, о каких именно подробностях идет речь.

Би-би-си попыталась связаться с Трушевским, но он не ответил на запрос.

Кто такой Илья Трушевский

38-летний Илья Трушевский - российский художник. Он неоднократно участвовал в московских биеналле современного искусства. В России у него было много персональных выставок, последняя из которых - "Горящие рисунки" - состоялась весной этого года в московской галерее JART.

Работы Трушевского находятся как в частных коллекциях, так и в собраниях московского Мультимедиа арт музея (МАММ), Московского музея современного искусства (ММОМА), фонда Stella Art Foundation, который занимается поддержкой российского современного искусства и молодых художников, и других организациях.

На сайте онлайн-галереи Atrzip цены на работы Трушевского варьируются от 450 евро (за рисунок шариковой ручкой) до 4400 евро (за холст, масло). Сейчас художник "больше занимается социально ответственными проектами", следует из его биографии на сайте галереи JART.

Трушевский был заявлен как участник фестиваля современного искусства ФОРМА в Москве, но утром 22 июля на странице мероприятия в "Фейсбуке" появилось сообщение о том, что его участие отменено из-за обвинений в изнасиловании.

"Мы выбрали работу Ильи из множества заявок потому, что она отражает наши идеи об экологии и защите окружающей среды, но этого мало. Фестиваль - также место взаимного уважения, дружбы, любви и творческого самовыражения", - говорится в сообщении.

Прошлая судимость

В марте 2011 года Басманный суд Москвы приговорил Трушевского к пяти годам колонии общего режима за попытку изнасилования 17-летней девушки. Дело вызвало широкий общественный резонанс. Инцидент, который стал поводом для уголовного дела, произошел весной 2010 года. Сначала о нем рассказал знакомый Трушевского в своем "Живом журнале".

"Я приехал в Москву на разные окололитературные события, Илья пригласил к себе пожить. Все было хорошо, пока ночью он с товарищем не притащил к себе домой пьяную девочку, и они не стали ее насиловать", - говорилось в посте.

По версии следствия, Трушевский устроил вечеринку в своей комнате на Земляном валу в Москве, на которой помимо самого художника также присутствовал его знакомый и несовершеннолетняя студентка МГУ. Во время вечеринки гость изнасиловал и избил девушку, а затем скрылся. После этого, по версии следователей, студентку избил и попытался изнасиловать и сам Трушевский.

В июне 2010 года центр современного искусства "Винзавод" вручил Трушевскому премию в категории "Моральная поддержка". "Мы считаем недопустимой ситуацию, при которой институции и кураторы дистанцируются от коллег, находящихся под следствием, исключая их из художественной жизни и отрезая им возможности для профессиональной самореализации", - объяснил необходимость этой категории представитель "Винзавода" Николай Палажченко во время вручения.

Премия Трушевскому вызвала скандал. Позже директор "Винзавода" Софья Троценко открестилась от премии, заявив, что инициатором награждения был Палажченко. "Форма преподнесения информации и выбор номинантов были составлены на его усмотрение", - написала она на "Снобе".