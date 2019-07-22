МЧС: ребенок погиб при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае

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Один ребенок погиб и трое оказались в реанимации после пожара в палаточном лагере на горнолыжном курорте в Хабаровском крае.

"В 20:37 в экстренные службы по Хабаровскому краю поступило сообщение о том, что на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в палаточном городке произошел пожар", - сказали Интерфаксу в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям России.

На месте происшествия находились 189 детей. К моменту прибытия пожарных сгорели 20 из 26-ти палаток в лагере.

Остальные дети проживали в домиках для отдыха. На территории комплекса находились 455 отдыхающих. Домики не пострадали от пожара, следует из ответа ведомства.

Пожал был локализован. Его тушили восемь человек и четыре единицы техники.