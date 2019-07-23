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"Слуга" большинства народа

Украинский ЦИК завершит подсчет голосов на выборах в Верховную раду. По итогам обработки 92,65% протоколов в украинский парламент проходят пять партий: "Слуга народа" - 43,12%, "Оппозиционная платформа - за жизнь" - 13,03%, партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" - 8,18%, партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" - 8,14% и партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" - 5,87%.

Ближе к концу подсчетов результаты начали слегка расходиться с данными экзитполов: "Батькивщина" вышла на третье место, незначительно обогнав партию Порошенко, а "Голос" хоть и преодолевает пятипроцентный барьер, но набирает меньше, чем ожидалось.

За подсчетом голосом можно следить в режиме реального времени на нашей интерактивной карте.

Здесь Русская служба Би-би-си собрала пять главных фактов по итогам выборов. А здесь мы разбирались, чего ждать от партии Юрия Бойко и Виктора Медведчука, которая считается пророссийской. Как российское телевидение освещало выборы на Украине, можно прочитать в нашем материале.

Данные экзитполов можно посмотреть по ссылке, а найти ответы на вопросы: добился ли Зеленский своего этими выборами, чего стоит ждать России, - можно здесь. А краткий репортаж из штабов основных партий - здесь. Кроме того, в YouTube можно посмотреть наш специальный эфир о выборах с участием журналиста Олега Кашина и экономиста Дениса Низалова.

100 дней до "брексита" Британия встретит с новым премьер-министром

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23 июля будет объявлено, кто выиграл выборы и стал новым лидером Консервативной партии Британии - Александер Борис де Пфеффель Джонсон или Джереми Ричард Стрейншем Хант.

Несмотря на то, что результаты будут объявлены только днем, утренние британские газеты во вторник наполнены материалами, которые не оставляют сомнений, что новым лидером тори, а значит и новым премьер-министром страны, станет Борис Джонсон.

Издание I отмечает, что имя нового премьера будет объявлено в тот день, когда формально можно начать отсчет новых ста дней до выхода Британии из ЕС. Таким образом, отмечает газета, кто бы ни стал лидером страны, его сто дней у власти действительно станут решающими.

Критические настроенные к Джонсону газеты намекают, что если премьером действительно станет именно он, то эти сто дней могут стать для него и последними, так как "брексит" может привести к досрочным парламентским выборам с неизвестным для Джонсона и его партии результатом.

Наш корреспондент Юри Вендик в статье Потомок короля против сына адмирала. За пост британского премьера бьются выходцы из старой элиты подробно рассказывает об обоих потенциальных премьерах Британии.

Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

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Истребители Южной Кореи сделали предупредительные выстрелы из-за российского самолета. Как утверждают в минобороны Южной Кореи, военный самолет России дважды нарушил воздушное пространство Южной Кореи. Инцидент произошел в районе островов Токто (Такэсима), расположенных к востоку от южной части Корейского полуострова. Острова являются предметом спора между Сеулом и Токио.

По словам южнокорейского минобороны, Россия нарушает воздушное пространство впервые. Российское минобороны пока не прокомментировало инцидент.

Украину ждет сбалансированное центристское будущее?

Мнения экспертов о результатах выборов в Верховную раду Украины собрала газета "Ведомости". По мнению украинского политолога Владимира Фесенко, результат по одномандатным округам - сенсация этих выборов и она стала отражением поддержки Зеленского, его июльской активности.

При таких результатах "Слуге народа" не нужна коалиция - впервые в истории независимой Украины. Речь может пойти лишь о добровольной консолидации в Раде для решения отдельных вопросов. Но у "Слуги" могут возникнуть трудности при управлении такой большой фракцией и искушение не считаться с другими политическими силами, предполагает Фесенко.

Вадим Карасев, политолог из Института глобальных стратегий в Киеве, полагает, что с новым составом Рады политика Зеленского, скорее всего, станет более центристской, будет балансировать между Россией и Западом и попытаться сосредоточить свое внимание на внутренних делах.

Но олигархи, имеющие по-прежнему огромное влияние на Украине, вероятно, сохранят его и дальше.

Что произошло на "Лошарике"

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14 гидронавтов, которые погибли в Баренцевом море в начале июля, могли эвакуироваться на лодку-носитель, но приняли решение действовать в соответствии с инструкцией, то есть сделать все для спасения глубоководной станции, утверждает со ссылкой на источники "Коммерсант".

Подводники, по данным участников расследования, израсходовали все имевшиеся в наличие средства для тушения пожара и погибли от взрыва аккумуляторной батареи, когда им на помощь уже пришли члены сменного экипажа.

Газета признает, что, к сожалению, никто не сможет рассказать, как именно развивался пожар, так как все находившиеся на борту погибли.

2 июля минобороны России сообщило о гибели 14 человек в результате аварии на подводной лодке, произошедшей накануне 1 июля. Обстоятельства этой трагедии все еще неизвестны: до сих пор никто официально не объявил, на каком именно плавательном средстве, принадлежащем министерству обороны, произошел пожар. Некоторые эксперты высказывали предположения, что авария произошла на сверхсекретной глубоководной атомной станции, которую неофициально называют "Лошариком".

Роналду не будут судить за изнасилование

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Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду не будет привлечен к уголовной ответственности по обвинению в изнасиловании десятилетней давности, имевшем место якобы в номере одного из отелей Лас-Вегаса. Об этом заявил прокурор округа Кларк (Лас-Вегас) Стив Волфсон.

Ознакомившись с материалами нового полицейского расследования, он решил, что обвинения Кэтрин Майорги нельзя доказать.

Два клуба российских миллиардера в рейтинге Forbes

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В новом рейтинге самых дорогих спортивных клубов мира по версии Forbes есть два клуба российских миллиардеров. Английский футбольный клуб "Челси" Романа Абрамовича занял 32-е место (2,58 млрд долларов), а американский баскетбольный клуб "Бруклин Нетс", чьим совладельцем является Михаил Прохоров, находится на 37-й позиции (2,35 млрд долларов).

А лидером рейтинга из 50 команд, как и в прошлом году, стал клуб американского футбола "Даллас Ковбойз", его стоимость оценивается в 5 млрд долларов. Второе место - у баскетбольной команды "Нью-Йорк Янкиз", ее стоимость Forbes оценивает в 4,6 млрд долларов. В пятерке лидеров испанские футбольные клубы "Реал Мадрид" (4,24 млрд долларов) и "Барселона" (4,2 млрд долларов), а также американская баскетбольная команда "Нью-Йорк Никс" (4 млрд долларов).

Парковки решили пересмотреть

В России планируют пересмотреть стандартный размер машино-места для легковых автомобилей на городских парковках.

Минимальные габариты парковочных мест для легковых автомобилей могут уменьшить на 0,5 м в ширину и почти на столько же - в длину, рассказал газете "Известия" руководитель проектно-технического комитета "Удобная дорога" при Росстандарте Александр Шумский.

Это позволит "нарисовать" машино-места там, где сейчас создать их не позволяет ширина проезжей части. Предварительный национальный стандарт планируется утвердить уже в ноябре нынешнего года.

Нововведение позволит увеличить количество платных парковок в городах и заработать дополнительные деньги в местные бюджеты, полагают эксперты.

Крикет - спорт миллионов

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Как урна с прахом стала главным призом, чем отличается крикет от крокета и правда ли, что в крикет нужно играть целый день - на эти и другие вопросы о втором по популярности командном виде спорта в мире отвечает в статье Спорт миллионов. Неловкие вопросы о крикете наш корреспондент Алексей Калмыков.

Индия отправила на Луну межпланетную станцию с луноходом

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Индия отправила на Луну вторую по счету миссию через неделю после того, как запланированный старт был отложен по техническим причинам.

Запуск состоялся в 14:43 по местному времени (11:13 МСК) с острова Шрихарикота.

В случае успеха миссии Чандраян-2", стоимость которой составила 145 млн долларов, космический аппарат впервые в истории совершит посадку у южного полюса Луны.

Подробнее здесь: "Чандраян-2": Индия отправила на Луну межпланетную станцию с луноходом

Французская армия решила привлечь в свои ряды писателей-фантастов

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Писатели-фантасты займутся прогнозированием новых видов технологических угроз для армии. В группу под названием "Красный отряд" войдут несколько человек.

В новом докладе Агентства оборонных инноваций Франции говорится, что авторы, наделенные своеобразной фантазией, будут предлагать различные сценарии вторжений, нападений или применения необычных видов оружия, которое не учитывает обычная военная стратегия.

Подробнее здесь: Писатели-фантасты на службе у французской армии. Чем они могут помочь?