Правообладатель иллюстрации Interpress/TASS Image caption Памфилова заявила, что митинги на решения ЦИК никак не повлияют

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова встретилась с кандидатами в депутаты Мосгордумы, которые не были допущены к выборам из-за брака в подписях.

На встрече она заявила, что для решения ЦИК митинги "никакого значения" не имеют, а зарегистрировать всех независимых кандидатов "невозможно" из-за законодательства.

"Люди не ждут от вас нарушения закона. Люди ждут восстановления", - отреагировал один из кандидатов Илья Яшин на монолог Памфиловой об акциях протеста.

Кандидаты от оппозиции, включая юриста ФБК Любовь Соболь, директора фонда Ивана Жданова, бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова и главу Красносельского муниципального округа Илью Яшина, получили отказы в регистрации на выборы в Мосгордуму на прошлой неделе.

Избирательные комиссии забраковали часть собранных за их выдвижение подписей, заявив, что многие из них принадлежат не существующим или уже умершим людям. Оппозиционеры же утверждают, что им отказали в регистрации незаконно, а большой процент брака в подписях объясняют тем, что проверяющие могли намеренно вводить данные подписантов с ошибками.

В знак протеста они стали каждый день собираться на Трубной площади, а Любовь Соболь объявила голодовку. Неделя протестов из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы завершилась в субботу многотысячным митингом на проспекте Сахарова. Основатель ФБК Алексей Навальный, выступая на акции, предложил мэрии и Кремлю "мирный и чудесный компромисс": либо всех независимых кандидатов допускают на выборы, либо через неделю они организуют новый митинг у мэрии Москвы.

Как прошла встреча

Памфилова начала встречу с кандидатами с отповеди Алексею Навальному, заявив, что решилась на встречу не из-за его давления, а по собственной инициативе. 14 и 20 июля проходили митинги за свободные выборы в Мосгордуму, собравшие десятки тысяч участников.

Памфилова отметила, что на решения ЦИКа митинги никак не влияют. "Никакого значения, даже толики это не имеет", - сказала она. В ходе встречи она заявила кандидатам, что им "никто не будет создавать комфортные условия, это политическая борьба".

"Надеюсь, что эта встреча будет более продуктивной, чем та, которая прошла с членами ЦИКа в минувший вторник", - писал в "Твиттере" один из недопущенных кандидатов, член федерального политкомитета партии "Яблоко" Сергей Митрохин.

На встрече он заявил о массовой фальсификации протоколов, отметив, что независимые кандидаты не получили приглашения присутствовать при проверке подписей тех, кто идет на выборы от власти.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму прошли 14 и 20 июля

"Менялась одна буква, женщина становилась мужчиной, мужчина - женщиной, менялись цифры в паспорте", - говорил Митрохин.

Он заявил, что к любой попытке перепроверки подписей доверия не будет, и предложил Памфиловой зарегистрировать всех независимых кандидатов без исключения.

На это Памфилова заявила, что сделать это по нынешнему закону невозможно. "Думаете, мне нравится законодательство? - взорвалась Памфилова. - Мы столько раз об него за четыре года спотыкались!"

Глава ЦИК признала, что законодательство действительно надо менять, "уж если не кардинально, то существенно".

"Вот собрали. Вот вы считаете, что есть правильные кандидаты в кандидаты. Говорите - прогнитесь под мнение народа, регстрируйте. А завтра соберутся ваши оппоненты - скажут отменяй. Ну это же абсурд", - возмущалась Памфилова, но все равно предложила провести проверку и трактовать все сомнения в пользу кандидатов.

Любовь Соболь, которая уже десятый день держит голодовку, рассказала Памфиловой, что графологи признали недействительными подписи 615 ее избирателей: от ее родной сестры до экс-солиста группы "Корни" Павла Артемьева. Как и коллеги до нее, она попросила главу ЦИК зарегистрировать всех, кто сдал подписи и "дать право решать москвичам".

Соболь спросила у Памфиловой, доверяет ли она сама экспертизе графологов, на что глава ЦИК ответила, что они "люди разные" и есть "люди разной квалификации".

Отказы и политика

Дмитрий Гудков перечислил главе ЦИК основные причины отмены подписей. Это происходит, по его словам, когда подписи считаются повторно, когда "коверкают фамилии в таких масштабах, что складывается ощущение, что это было намеренно", а также неполный адрес. Самая главная проблема - это графолог, который признает людей "призраками" и "несуществующими", заявил Гудков.

"Пока наши оппоненты занимаются агитацией, мы играем в бюрократический футбол. Мы теряем время", - сказал Гудков, попросив главу ЦИК провести проверки быстрее и сделать их публичными.

Памфилова же ответила, что политических решений ЦИК или [мэр Москвы Сергей] Собянин принимать не может. "Он что, может закон отменить? Он может сказать "достали митингующие, всех регистрировать?", - спросила глава ЦИК.

"Тут же зарегистрируют", - ответил кто-то из кандидатов.

"Ведущие федеральные газеты пишут, что решения принимаются в администрации президента. А вы говорите - никакой политики", - рассуждал Иван Жданов.

На прошлой неделе газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщала, что особую установку на недопуск к выборам администрация президента дала в отношении Гудкова, которого там считают "раздражителем". Другие источники издания отмечали, что в московской мэрии среди кандидатов не хотят видеть членов команды Навального.

"Ни разу из администрации мне никто не указывал, хотите верьте, хотите нет", - ответила Памфилова на претензии кандидатов.

Она пообещала увольнять и распускать комиссии в случае, если будут доказаны факты нарушений.

Памфилова выразила сожаление в связи с тем, что на выборы не зарегистрировали лидера рок-группы "Коррозия металла" Сергея "Паука" Троицкого.

"Мне очень жалко, что Паука сняли, я очень люблю русский рок. Почему Вакарчуку можно, а ему нельзя?", - отреагировала Памфилова на слова одного из кандидатов Константина Янкаускаса о том, что независимые кандидаты были поставлены в неравные условия с кандидатами от власти. Она предложила кандидатам поискать плюсы в процедуре сбора подписей, которую они критиковали на протяжение всей кампании: "Это же отличная возможность пообщаться с избирателями!"

16 июля независимые кандидаты уже побывали в Центризбиркоме, однако встретиться с Памфиловой им не удалось - она была на больничном после операции на плече. Днем ранее кандидаты также потерпели неудачу при попытке встретиться с главой Мосгоризбиркома Валентином Горбуновым - он отказался принять их всех вместе, а те, в свою очередь, не захотели говорить с ним по отдельности.