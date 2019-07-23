В России могут запретить отправку электронных писем без идентификации

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Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который предусматривает обязательную идентификацию пользователей электронной почты, а также обязывает почтовые сервисы ограничивать передачу писем с информацией, распространение которой запрещено в России. В 2017 году российские власти приняли аналогичный закон, обязывающий идентифицировать пользователей мессенджеров.

Так же, как и в случае с мессенджерами, идентифицировать пользователей почтовых сервисов предлагается по номеру телефона "на основании договора об идентификации, заключаемого организатором сервиса электронной почты с оператором связи".

Кроме того, законопроект предполагает, что организаторы сервиса электронной почты по требованию властей должны будут ограничивать отсылку писем, содержащих информацию, запрещенную к распространению в России или передаваемую с нарушением российского законодательства, а также должны будут обеспечить пользователям техническую возможность отказываться от получения электронных писем от других пользователей.

Необходимость принятия законопроекта его авторы объясняют тем, что "в 2019 году приобрела массовый характер рассылка на электронные адреса органов государственной власти, объектов социальной или транспортной инфраструктуры заведомо ложных сообщений о предстоящих террористических актах".

"Каждый раз нарушалась нормальная работа организаций, производилась эвакуация граждан, происходили также сбои функционирования транспорта, имели место и другие проблемы, повлекшие серьезный экономический ущерб. Как правило, злоумышленники приурочивали такие действия к проведению значимых общественно-политических и спортивных мероприятий, что затрудняло обеспечение безопасности их проведения", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Принятие законопроекта, по мнению сенаторов, позволит существенно уменьшить число ложных террористических сообщений, которые распространяются анонимно с помощью сервисов электронной почты, а также создаст правовые условия для привлечения причастных к ответственности.

Подписи под законопроектом поставили четыре сенатора - председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и его заместители Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин.

Клишас ранее выступил автором сразу трех громких инициатив по регулированию интернета в России - уже действуют законы, наказывающие за "фейковые новости" и оскорбление власти, а с 1 ноября 2019 года вступит в силу закон "о суверенном интернете".