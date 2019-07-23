Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption На прошлой неделе правозащитники вышли на акцию протеста у офиса иммиграционно-таможенной службы США в Вашингтоне

Власти США вводят новые правила ускоренной депортации мигрантов, которые позволят высылать людей из страны, минуя миграционные суды. Процесс, который раньше мог растянуться на месяцы и годы, теперь будет занимать несколько дней.

Согласно новой норме, если не имеющий гражданства США человек не сможет доказать властям, что беспрерывно пребывал на территории США больше двух лет, его можно будет немедленно депортировать без суда.

До сих пор ускоренная депортация могла быть применена только к задержанным возле границы мигрантам, которые пробыли в США менее двух недель.

Американские правозащитники утверждают, что изменение правил может коснуться сотен тысяч человек. Американский союз за гражданские свободы (ACLU) намерен оспорить нововведение в судебном порядке.

Новые правила вступят в силу сразу после публикации в Федеральном реестре во вторник.

Жесткий подход Трампа

Иммиграционная политика администрации Дональда Трампа вызывает критику с первых дней его президентства: его указ о запрете въезда граждан рядма мусульманских стран. уже получивших статус беженца, был оспорен в суде и приостановлен.

Политика разлучения мигрантов, задержанных на границе США с Мексикой, с их малолетними детьми, и содержание детей за решеткой подвергается резкой критике в конгрессе и в прессе. В июне этого года в Палате представителей были проведены слушания, где выступила мать двухлетней девочки из Гватемалы, умершей в результате легочной инфекции, полученной в миграционном центре.

Иммиграционно-таможенную службу (ICE) остро критикуют за антисанитарные условия в центрах содержания мигрантов, скученность, отсутствие базовых постельных принадлежностей и предметов гигиены - таких, как мыло, - особенно подвергается критике практика насильственного отнятия маленьких детей.

Исполняющий обязанности главы министерства внутренней безопасности США Кевин Макалинан заявил, что новые правила быстрой депортации помогут разгрузить переполненные центры содержания мигрантов на южной границе. По его словам, это необходимо в условиях продолжающегося иммиграционного кризиса.

По мнению политических обозревателей, ужесточение миграционного контроля будет одной из главных тем предвыборной кампании Дональда Трампа, которому предстоит бороться за второй срок в 2020 году.

Что изменилось в миграционных правилах?

По прежним нормам, немедленно выслать из страны можно было лишь тех, кто задержан не далее чем в 100 милях (160 км) от мексиканской границы и находился на территории США менее двух недель.

Мигранты, задержанные в других местах или прожившие в США больше двух недель, должны были пройти рассмотрение своего дела в специальном суде и имели право на бесплатного адвоката.

Теперь же немедленной высылке может быть подвергнут человек. задержанный в любом месте на территории США, без права на помощь адвоката.

Министерство внутренней безопасности заявляет, что новые правила позволят более эффективнои в массовом порядке преследовать нелегальных мигрантов.

"Предъявите документы"

В Соединенных Штатах проживают около 10,5 млн мигрантов без документов, согласно данным исследовательского центра Pew.

Среднестатистический нелегал - это взрослый мигрант, въехавший в страну 15 лет назад и не имеющий оформленного статуса.

Министерство внутренней безопасности оговаривается, что исключения могут быть сделаны для людей с серьезными заболеваниями или тех, кто имеет близких родственников-граждан США или "существенные связи с США" иного рода.

Также власти подчеркивают, что мигранты, которые соответствуют требованиям для соискателей убежища, будут иметь право беседы с иммиграционным офицером, и он должен будет подробно рассмотреть их дело.

По словам адвоката Музаффара Кришти из Института миграционной политики, многим мигрантам будет трудно документально доказать, сколько лет они уже прожили в США, особенно если их будут задерживать внезапно в ходе облав.

"Если вас забирают прямо на улице или прямо с фабрики, очевидно, сходу доказать, что вы пробыли здесь больше двух лет, будет сложно - вы ведь не носите с собой все документы".

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Кто против ускоренной высылки мигрантов?

Уже через несколько часов после объявления новых правил Американский союз за гражданские свободы (ACLU) заявил, что оспорит их в суде.

"Мы подадим иск, чтобы немедленно остановить попытки Трампа устроить массовую высылку иммигрантов", - сообщается в "Твиттере" ACLU.

"Иммигранты, прожившие здесь много лет, будут иметь меньше прав на справедливый суд, чем нарушители ПДД. Этот план противозаконен. Точка".

Президент Конференции лидеров за гражданские права и права человека Ванита Гупта заявила журналистам: "Администрация Трампа быстро превращает иммиграционную службу США в армию, которая будет хватать людей и требовать предъявления бумаг".

Профессор политических наук Северо-западного университета в Иллинойсе Джеки Стивенс сказала агентству Рейтер, что около 1% процента людей, задержанных иммиграционной службой, и 0,5% депортированных, - на самом деле являются гражданами США.

"С правилами ускоренной депортации таких ошибок будет гораздо больше", - считает она.