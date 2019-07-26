Арест экс-владельца криптобиржи Васильева в Италии: при чем тут Казахстан

Правообладатель иллюстрации SOPA Images/Getty

Уроженец Минска и гражданин России Дмитрий Васильев, владевший криптовалютной биржей Wex, арестован в Италии, подтвердила полиция региона Базиликата. Из данных полиции следует, что 32-летний мужчина арестован по запросу Интерпола в связи с уголовным делом, заведенным в Казахстане.

Полицейское управление города Матера в Италии (регион Базиликата) подтвердило Би-би-си информацию об аресте 32-летнего уроженца Минска, экс-владельца криптовалютной биржи Wex Дмитрия Васильева. Ранее Би-би-си сообщала об этом со ссылкой на знакомых Васильева и вкладчиков биржи.

Он был задержан 13 июля, уточняет полиция. В ответе на запрос Би-би-си власти не уточнили причину задержания.

Ранее 18 июля полиция Матеры опубликовала на своем сайте сообщение, в котором говорится о задержании 32-летнего мужчины белорусской национальности. Правда, имя задержанного в этом сообщении не уточняется.

В сообщении говорилось, что задержанный был арестован судом города Потенца.

Полиция сообщила тогда, что мужчину задержали в связи с запросом Интерпола. В этом же сообщении уточнялось, что постановление о задержании 32-летнего мужчины принято властями Казахстана в связи с делом о мошенничестве. Власти этой страны подозревают, что он незаконно завладел крупной суммой денег.

Судя по всему, в этом сообщении речь идет именно о Васильеве. В апреле 2019 года отраслевой портал Forklog сообщал, что Казахстан объявил Васильева в розыск в связи с уголовным делом о мошенничестве (статья 190 часть 3, пункт 1 УК Казахстана).

В копии постановления о заочном аресте Васильева на два месяца, опубликованном на этом портале, говорится, что дело на него завела полиция Астаны. В документе отмечается, что 6 сентября 2018 года Васильев обещал сделку, не имея реальной возможности для оказания этой услуги.

"Путем обмана и злоупотребления доверием, вводя в заблуждение [данные скрыты], не намереваясь осуществлять свое предложение, похитил путем мошенничества 20 000 долларов США", - говорится в копии постановления.

Би-би-си не удалось подтвердить достоверность этого документа. На момент публикации статьи запрос в МВД Казахстана остался без ответа.

Что известно о бирже Wex?

Wex.nz стала правопреемницей BTC-e - крупнейшей русскоязычной биржи криптовалют, которая остановила работу летом 2017 года после ареста россиянина Александра Винника.

Власти США считают, что Винник был бенефициаром BTC-e, и что через биржу кибермошенники отмыли около 4 млрд долларов. Сам он отрицает свою причастность к руководству BTC-e и утверждает, что был всего лишь техническим специалистом. Сейчас Винник находится в Греции, где уже два года решается вопрос о его экстрадиции. На экстрадицию россиянина претендуют США, Россия и Франция. Сам он просил суд отправить его в Россию.

После ареста Винника домен btc-e.com был арестован ФБР, часть пользователей потеряла деньги на счетах. Биржа перезапустилась под брендом Wex и пообещала рассчитаться по долгам. Оператором Wex стала сингапурская компания, владельцем которой оказался Дмитрий Васильев.

Правообладатель иллюстрации EPA/TASS Image caption Экстрадиции Винника добиваются США, Франция и Россия

В ноябре 2018 года биржу Wex пытался купить бывший боец самопровозглашенной ДНР Дмитрий Хавченко по прозвищу "Морячок". Сделка в итоге не состоялась - как предполагается, из-за конфликта нового владельца с администратором, который имел доступ к кошелькам.

После этого торги на бирже прекратились, вывод средств был остановлен. Трейдеры начали готовить заявления в МВД России на Дмитрия Васильева. Сам Васильев показывал Би-би-си копию обращения управления МВД по городу Тольятти на имя начальника линейного управления МВД в аэропорту Шереметьево.

В документе говорится, что в отношении Васильева проводится доследственная проверка по заявлению одного из трейдеров Wex, который разместил деньги на счету биржи и не смог их вывести. Управление МВД по Тольятти просило полицейских в Шереметьево опросить Васильева и отправить полученные ответы.

Васильев утверждает, что после заключения сделки с "Морячком" он не имеет отношения к бирже Wex. Сейчас он занимается продвижением криптовалюты Prizm.

Российские власти не сообщали о возбуждении уголовного дела в отношении Васильева.

Би-би-си отправила запросы в МВД и Генпрокуратуру России и ожидает ответа. Посольство России в Италии ранее отказалось комментировать информацию о задержании Васильева.