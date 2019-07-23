Российский боксер Максим Дадашев скончался от травм после боя

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Тренеру Дадашева пришлось уговаривать его остановить бой, в котором он проигрывал Субриэлю Матиасу

Российский боксер Максим Дадашев скончался в США на 29-м году жизни после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Это было его первое поражение с дебютного боя на профессиональном ринге в 2016 году.

"Максим скончался. Не выдержало сердце", - сказали ТАСС представители команды спортсмена.

В Федерации бокса заявили, что готовы взять на себя расходы на перевозку тела Дадашева в Россию и его похороны, а также пожизненно выплачивать деньги его семье.

"В курсе случившегося. Это очень печальная новость. Выражаем свои соболезнования родным и близким. Мы полностью возьмем на себя расходы [на похороны] и в дальнейшем будем помогать семье. Ни в коем случае не бросим. Это наш воспитанник", - сказал РИА Новости генеральный секретарь организации Умар Кремлев.

Дадашев бился с Матиасом за право стать обязательным претендентом на титул Международной боксерской федерации в весе до 63,5 кг. Бой состоялся 20 июля в Оксон Хилл, США, и завершился досрочной победой пуэрториканца.

После 11-го раунда секунданты российского спортсмена остановили бой, чтобы уберечь его от травм, так как он пропустил много ударов, пишет Sports.ru. По данным спортивных изданий, тренеру пришлось уговаривать Дадашева.

"Я не мог убедить его остановить поединок. Но я видел, что он продолжает пропускать все больше чистых ударов. Один удар мог изменить парню всю жизнь, а я не хотел, чтобы это произошло. Лучше пусть он позлится на меня пару дней, чем будет зол на меня всю жизнь", - цитировал тренера боксера Бадди Макгирта портал Fightnews.com.

Вскоре спортсмена вырвало, он потерял сознание, и с ринга его унесли на носилках. Боксера госпитализировали в больницу в критическом состоянии, писали спортивные издания. У него начался отек мозга, и ему сделали трепанацию черепа. Дадашева ввели в медикаментозную кому.

Матиас, узнав о состоянии соперника, желал россиянину выздоровления. "Он великолепный боец и воин", - говорил пуэрториканец.

В воскресенье 21 июля в команде спортсмена сообщали, что отек мозга боксера спал и кровотечение остановлено. Сообщалось, что в США вылетела его супруга.

Максим Дадашев начал профессиональную карьеру в 2016 году. Он одержал 13 побед, 11 из которых - нокаутом. Его первым и последним стало поражение от Матиаса.

Подобные травмы случаются на ринге. Так, в 2013 году российский боксер Магомед Абдусаламов после встречи на ринге с кубинцем Майком Пересом получил тяжелую черепно-мозговую травму и после боя также был введен в состояние искусственной комы. Ему, как и Дадашеву, провели трепанацию черепа.

Абдусаламов до сих пор восстанавливается после этой операции. Он не в состоянии ходить, и правая часть тела у него парализована.

Травмы с летальным исходом случаются в боксе не впервые. Так, в 2011 году уроженец Кемерово Роман Симаков встретился на ринге в Екатеринбурге с проживающим в США Сергеем Ковалевым. В 6-м раунде Симаков в первый раз оказался в нокдауне, а спустя несколько минут его вынесли с ринга на носилках и доставили в больницу.

Там спортсмену провели операцию на мозге, однако спустя три дня он скончался.

В 2008 году кореец Чхве Е Сам скончался после выигранного им боя, ему было 35 лет. Он вышел на ринг с Хери Амолом из Индонезии на бой в наилегчайшей категории до 50,2 кг. В 12 раунде он получил сильный удар, но смог выйти из нокдауна. Сразу после объявления его победителем Чхве Е Сам потерял сознание и умер спустя неделю от кровоизлияния в мозг.

В 2005 году бывший чемпион мира в легком весе 35‑летний американец Левандер Джонсон скончался после боя против мексиканца Хесуса Чавеса. В начале 11 раунда рефери принял решение остановить поединок, в котором Джонсон пропускал множество ударов.

В раздевалке американец потерял сознание и был доставлен в больницу, где ему провели операцию по удалению субдуральной гематомы на головном мозге. Он умер спустя пять дней от повреждений, полученных в поединке.