В Москве задержан Алексей Навальный

Правообладатель иллюстрации Sergei Fadeichev/TASS

Оппозиционера Алексея Навального задержали около его дома и доставили в отделение полиции. О своем задержании Навальный сообщил в "Инстаграме".

"Правду говорят, что спорт иногда вреден. Вышел из дома побегать и купить жене цветов. У нее сегодня день рождения. Юля, привет, с днем рождения. Около подъезда - маленький автобус с ОМОНом, и меня задержали. Сейчас, как дурак, в трусах нахожусь в отделении полиции. Юля, так получилось, извини", - сообщил Навальный.

Причина задержания оппозиционера пока неизвестна.

Навальный призывал москвичей выйти в ближайшую субботу на несогласованную с властями акцию у здания мэрии. Акцию приурочена к отказу в регистрации независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Оппозиционные кандидаты от оппозиции, включая соратников Навального Любовь Соболь и Ивана Жданова, бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова и главу Красносельского муниципального округа Илью Яшина, получили отказы в регистрации на выборы в Мосгордуму на прошлой неделе.

Избирательные комиссии забраковали часть собранных ими подписей, заявив, что многие из них принадлежат несуществующим или умершим людям. Оппозиционеры настаивают, что им отказали в регистрации незаконно, а большой процент брака в подписях объясняют тем, что проверяющие могли намеренно вводить данные подписантов с ошибками.

Во вторник московская полиция попросила жителей воздержаться от участия в анонсированной Навальным акции.