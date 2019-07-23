Великобритания хочет бросить курить к 2030 году. Помешать может только политика

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Концепция по улучшению здоровья населения предполагает ухудшение положения курильщиков в Великобритании

Правительство Великобритании представило "Концепцию по улучшению здоровья населения в 2020-е годы". Одна из ее главных целей - полный отказ от курения к 2030 году, а ее главная проблема - политическая. Концепция была опубликована за несколько часов до смены правительства.

Великобритания является страной с одним из самых жестких антитабачных законов в мире. Еще в 1985 году здесь запретили рекламировать сигареты по телевидению, в 2003 году - на рекламных щитах; с 2005 года табачным компаниям запрещено быть спонсорами публичных мероприятий и спортивных соревнований.

В 2007 году Великобритания первой в мире запретила курение в публичных местах - ресторанах и кафе. Во всех аэропортах страны убрали помещения для курильщиков. В том же 2007 власти повысили возраст, с которого можно продавать сигареты, с 16 до 18 лет.

В 2010-х в стране постоянно проводятся кампании вроде Stoptober, призывающие отказаться от сигарет на месяц - и посмотреть на результат. В 2016 году все сигареты стали продаваться в одинаковых пачках болотно-зеленого цвета, и большую часть площади пачки занимает предупреждение о вреде табака.

Стоимость пачки сигарет растет на 30-80% ежегодно, и сейчас в среднем она стоит около 10 фунтов (786 рублей по курсу на 23 июля). Эксперты не исключают, что к началу 2020-х цена может вырасти до 20 фунтов.

В документе правительства говорится, что совокупность этих мер помогла сократить количество курильщиков вдвое за 30 лет. В 2011 году в стране курило около 19% населения, в 2018-м - 14,4%, то есть, каждый шестой взрослый (для сравнения, в России, по данным разных исследований, курит 36-39% населения).

Тем не менее, говорится в концепции, действующих мер мало. Курильщики чаще умирают от рака, инсульта и болезней сердца.

Как подсчитали авторы концепции, 5,9% своей жизни курильщики в Великобритании болеют от сопутствующих заболеваний. Больше болеют только люди с избыточным весом.

Курение очень популярно среди людей с психологическими проблемами. По данным Национальной службы здравоохранения, курит каждый третий пациент, обратившийся к врачу с депрессией или тревожными расстройствами.

Image caption Курильщикам будут предлагать в больницах не только вылечиться, но и отказаться от табака

В документе пока прописаны только самые общие меры, которое должно предпринять правительство. Это активная антитабачная кампания во всех медиа. Попавшим в государственные больницы курильщикам будет предложена помощь в том, чтобы бросить, наряду с лечением основного заболевания.

Концепция предлагает более активное использование электронных сигарет и средств бездымного нагревания табака. Авторы документа исходят из того, что они менее опасны, чем сигареты - до тех пор, пока не появится более полные исследования их воздействия на здоровье человека.

Список более конкретных мер правительство обещает представить в октябре 2019 года - до этого времени концепцию обсудит парламент страны.

Заявленная цель - полный отказ от курения в 2030 году. Слова "запрет" в концепции нет, там есть фраза о том, что к этому году современная продукция табачных компаний должна оказаться "полностью устаревшей".

Что может помешать этой концепции реализоваться

У документа с самого начала не очень простая судьба. Еще 9 июля его недоработанная версия попала в таблоид Daily Mail, и готовившие документ эксперты и чиновники министерства здравоохранения смогли только признать факт утечки - отказавшись от всех комментариев.

Официально документ был опубликован в восьмом часу вечера 22 июля. Уже следующим утром Борис Джонсон стал новым лидером Консервативной партии, и 24-го июля его объявят премьер-министром . Последуют перемены в правительстве, и далеко не факт, что авторы документа продолжат в нем работать. Существует вероятность и отставки министра здравоохранения Мэтта Хэнкока.

Газета Guardian обвинила министра в том, что он практически "похоронил" важнейший документ, опубликовав его в такое время - накануне объявления о победе Джонсона, да еще и не предупредив о публикации СМИ.

Более того, документ активно поддерживала ушедшая в отставку Тереза Мэй, это она настаивала на его скорейшей публикации, рассматривая концепцию как своего рода прощальный жест избирателям. Тогда как Хэнкок говорил, что документ со всем подобающим оповещением СМИ надо опубликовать в среду, после вступления Джонсона в должность.

Известно, что Мэй и Хэнкок утром 22 июля даже поругались из-за этого.

И теперь получится, что важнейший документ формально будет считаться наследием Терезы Мэй, а доводить его положения и принимать придется уже новому составу правительства. Джонсон уже говорил, что по ряду тезисов из концепции по улучшению здоровья населения у него "противоположное мнение" (речь, правда, не о табаке, а об употреблении сахара и напитков-энергетиков).

Теневой министр здравоохранения (из партии лейбористов) Джонатан Ансворт и вовсе назвал документ "максимально разочаровывающим".