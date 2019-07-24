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Борис первый

Борис Джонсон, избранный лидером Консервативной партии, должен стать новым премьер-министром Великобритании.

Процедура простая - после обеда теперешний премьер Тереза Мэй произнесет прощальную речь у входа в свою резиденцию на Даунинг-стрит, а затем отправится в Букингемский дворец, где официально сообщит королеве Елизавете II, что уходит со своего поста. С этого момента Мэй станет простым парламентарием, хотя ей, как бывшей главе правительства, и полагается дополнительное довольствие.

Примерно час спустя Борис Джонсон также выступит с речью на том же месте, а затем также отправится во дворец на встречу с монархом.

Для Елизаветы II Джонсон станет четырнадцатым премьер-министром за время ее правления.

В тот же день Джонсон начнет формировать свой кабинет министров. Члены правительства не обязаны автоматически уходить в отставку в связи со сменой его главы, и каждый принимает самостоятельное решение о том, готов ли он работать с новым премьером.

Что думает ЕС о "брексите" и Джонсоне?

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Координационный совет европейского парламента по вопросу о "брексите" сегодня соберется на чрезвычайное заседание, в ходе которого выслушает точку зрения главного представителя ЕС в переговорах с Лондоном Мишеля Барнье о том, как избрание Бориса Джонсона может повлиять на процесс.

Накануне сам Барнье в интервью трем европейским газетам (Le Monde, Rzeczpospolita и Luxemberger Wort) уже сказал, что лучшего договора о разводе между Лондоном и Брюсселем, чем тот, который был заключен Терезой Мэй и три раза отклонен британским парламентом, нет и не может быть.

Мюллер, Россия и конгресс

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Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер даст показания в комитетах по разведке и в юридическим комитете Палаты представителей конгресса США.

Мюллер расследовал возможное вмешательство России в американские выборы 2016 года, а также обвинения в адрес президента Дональда Трампа в воспрепятствовании процессу правосудия.

Мюллеру не удалось договориться с конгрессменами об условиях его дачи показаний, и те просто выдали повестку, чтобы он пришел отвечать на вопросы.

Опасное сближение на Дальнем Востоке

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Южная Корея сообщает, что ее истребители поднимались в воздух на перехват российского самолета-разведчика, проникшего в ее воздушное пространство, и даже были вынуждены открыть по нему предупредительный огонь. Это первый подобный инцидент с российским самолетом в этом регионе.

Самолет дважды пролетал близ островов Докдо/Такесима, которые как Южная Корея, так и Япония считают своей территорией.

Южная Корея утверждает, что ее истребители сделали не менее 360 выстрелов из пулеметов. Россия отвергает обвинения в нарушении границ и ов свою очередь обвиняет Южную Корею в опасном сближении и маневрировании на пути российскоих самолетов.

Экспресс-депортация

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Власти США вводят новые правила ускоренной депортации мигрантов, которые позволят высылать людей из страны, минуя миграционные суды. Процесс, который раньше мог растянуться на месяцы и годы, теперь будет занимать несколько дней.

Согласно новой норме, если не имеющий гражданства США человек не сможет доказать властям, что беспрерывно пребывал на территории США больше двух лет, его можно будет немедленно депортировать без суда.

До сих пор ускоренная депортация могла применяться только к задержанным возле границы мигрантам, которые пробыли в США менее двух недель.

Московский Чернобыль?

В московском районе Сабурово прошел митинг против строительства Юго-Восточной хорды. Активисты и протестующие утверждают, что работы, которые по плану должны затронуть и территорию Московского завода полиметаллов, где еще с советских времен сохранились залежи ядерных отходов, приведут к "новому Чернобылю".

Русская служба Би-би-си пообщалась с жителями района и узнала, стоит ли бояться радиационной катастрофы и почему недовольные не верят заверениям чиновников об отсутствии угрозы.

Придворный шут или серьезный политик?

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Все британские газеты лидируют с избрания Бориса Джонсона лидером Консервативной партии, что практически наверняка означает, что он станет следующим премьер-министром.

Times выходит с заголовком "Джонсон выходит на работу", как бы намекая, что Борис был известен своим не самым пристрастным отношениям к своим обязанностям на своих предыдущих должностях.

Бориса Джонсона будут оценивать не за его красивые слова и речи, а за его достижения, пишет Daily Mail в своей редакционной статье. Перед ним сейчас много работы.

Все зависит от того, кого именно он выберет в свой кабинет министров. Джонсон, напоминает газета, уже подчеркнул, что "брексит" - не единственная задача его правительства. После своего избрания лидером он говорил о финансировании школ, о нехватке полицейских, о необходимости улучшить инфраструктуру страны, о расходах на оборону и так далее.

Это всё важные вопросы, а для того, чтобы с ними справиться, Джонсону понадобятся все его политические таланты.

Если Борису Джонсону удастся развязать гордиев узел под названием "брексит", то он закончит свою трансформацию из придворного шута в настоящего политического деятеля. Если ему это не удастся сделать, то долго в кресле премьер-министра он не просидит, прочит издание.

Конец карьеры

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На свете не много должностей, которые гарантированно закончат вашу карьеру, пишет Майк Уоллас в газете "i". Одна из таких должностей - премьер-министр Великобритании.

Да, многим нравится сама идея переехать в дом номер 10 на Даунинг-стрит. Может быть потому, что это столь историческое место и столь исторически важная должность. В конце концов, ваше имя попадет в учебники истории.

Но факт остается фактом: за последние 45 лет каждый премьер-министр был вынужден отправиться в отставку и уйти зализывать раны.

Это не означает, что мы должны жалеть наших лидеров - они знали, на что идут. И при этом получили невероятную возможность - управлять целой страной, пишет Майк Уоллас в "i".

Пенсия опасна

Терезе Мэй 62 года, и она уходит с поста главы британского правительства. Но, как пишет Times, уходить на пенсию в относительно раннем возрасте плохо для здоровья.

Согласно исследованию, проведенному в прошлом году в Австрии, у мужчин, уходящих на пенсию раньше своих коллег, риск преждевременной кончины вырастает на 6,8%.

Британские исследователи обнаружили, что у уходящих на пенсию повышается риск развития хронических заболеваний.

Но, пишет газета, судя по результатам исследований, все зависит от того, решили ли люди сами уйти на пенсию, или у них не было выбора. У тех, у кого выбора не было, больше шансов впасть в депрессию.

Хотя Тереза Мэй не собиралась, а была вынуждена уйти со своего поста, она не намерена покидать политику, собираясь и далее оставаться депутатом парламента.

Всех в одну базу

Правительство России предложило Государственной думе законопроект о создании единой базы данных о всех людях, проживающих на территории страны, пишет "Коммерсант".

База данных должна находиться под контролем ФНС.

Небольшой рост

Международный Валютный Фонд вновь снизил прогноз роста российской экономики, пишут "Ведомости".

МВФ считает, что в 2019 году ВВП России повысится лишь на 1,2%.

В начале года МВФ ожидал роста более чем на 1,5%, но уже четвертый раз за этот же год снижает свои прогнозы.

Минэконкоразвития настроено несколько более оптимистично, и ожидает роста ВВП на 1,3%.

Дети и гепатит

В Благовещенске уже полгода продолжается расследование заражения онкобольных детей гепатитом С.

Потерпевшими признано более ста человек, инфекция была выявлена после лечения детей в областной детской больнице.

Как стало известно Би-би-си, родители годами пытались обратить на это внимание проверяющих, властей региона и даже Владимира Путина - однако их никто не слушал. До тех пор, пока они не объединились.

На протяжении веков романтические отношения опирались на идею моногамии: двое, вместе, навсегда. И всё же почти 50% браков сегодня заканчиваются разводом - значит ли это, что традиционная модель отношений устаревает? (Фильм доступен для просмотра только на территории России.)