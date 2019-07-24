Дело Анны Сорокиной: аферистке из Сохо не дают заработать

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Анна Сорокина выдавала себя за наследницу миллионера из Германии

Прокуратура штата Нью-Йорк притормозила выплату гонораров 28-летней уроженке России Анне Сорокиной, известной в последние годы как Анна Делви и приговоренной в мае за мошенничество к тюремному сроку от 4 до 12 лет и выплате потерпевшим почти 200 тысяч долларов.

Сорокина, приехавшая в США в 2016 году из Германии, куда родители увезли ее из России в 16-летнем возрасте, успешно выдавала себя за наследницу с капиталом в 67 млн долларов и вела гламурный образ жизни, обманывая при этом банки, отели, рестораны и своих светских знакомых.

У Делви не было и нет ни гроша за душой, но в прошлом году телекомпания Netflix приобрела за 100 тысяч долларов права на экранизацию ее жизни.

Контракт также предусматривает выплату Сорокиной гонорара в 7,5 тыс. долларов и 15 тыс. долларов за каждый эпизод биографического сериала.

Первые 30 тысяч уже переведены, но не Сорокиной, а ее адвокату Тодду Сподеку, которому осужденная должна гораздо большую сумму. На этот первый транш прокуроры не покушаются.

"Закон Сына Сэма"

Телекомпания должна была перечислить второй транш в 70 тыс. долларов 8 июня, однако этот платеж повис в воздухе, поскольку его притормозила нью-йоркская прокуратура, воспользовавшаяся так называемым "законом Сына Сэма" (Son of Sam law).

Это юридический термин в США, под которым подразумеваются различные законы, направленные на недопущение того, чтобы осужденный получал прибыль от огласки своих преступлений, в частности, продавая издателям свои мемуары.

Название происходит от прозвища, которое носил серийный убийца Дэвид Берковиц, терроризировавший Нью-Йорк в конце 1970-х. Сын Сэма застрелил тогда шесть человек и ранил семерых.

Тогда штатом Нью-Йорк был принят закон с таким названием, который, впрочем, был признан неконституционным Верховным судом США.

Однако позже Нью-Йорк и другие американские штаты приняли ряд подобных законов, в формулировках которых они постарались соответствовать требованиям Верховного суда.

100 тысяч долларов

Если судья Дайен Кисел согласится с позицией прокуратуры, сославшейся на "закон Сына Сэма" то оставшиеся гонорары Сорокиной пойдут на выплату компенсации потерпевшим, самым крупным из которых является банк City National.

Сорокина, которую СМИ окрестили аферисткой из Сохо, предъявила ему фальшивые выписки из банковских ведомостей и заняла в банке 100 тысяч долларов.

Конечная цель состояла в том, чтобы получить кредит в 22 млн долларов на открытие роскошного арт-клуба. Столько Сорокина не получила бы.

Она также обвинялась в том, что пригласила группу друзей полететь с ней в Марокко, обещав покрыть все расходы, но в конечном итоге убедила фото-редактора журнала Vanity Fair Рейчел Уильямс оплатить поездку и так и не вернула ей потраченные 66 тысяч долларов.

Присяжные признали Сорокину виновной по всем пунктам, кроме одного - обмана Уильямс.

Та, однако, с лихвой покрыла убытки, заключив контракты с телекомпанией HBO и издательством Simon & Schuster на общую сумму 600 тыс. долларов.

Годовой заработок

Книга Рейчел Уильямс "Моя подруга Анна" вышла во вторник, а до этого в нескольких журналах появились отрывки из нее.

Журнал Time, в частности, опубликовал главу, в которой Уильямс рассказывает о том, как она помогла полиции установить местонахождение Сорокиной, когда та не явилась в суд.

Автор, которая не порвала отношений с псевдо-наследницей даже после того, как та обдурила ее на сумму, превышавшую ее годовой заработок, затеяла с ней обмен эсэмэсками.

Несколько дней спустя она выведала, что Сорокина находится в эксклюзивном реабилитационном центре в Малибу, пребывание в котором стоит 60 тыс. долларов в месяц. Там аферистку и арестовали.

Судебные заседания по ее делу несколько раз начинались с большим опозданием, поскольку обвиняемая, которая наняла себе стилистку, была недовольна своими туалетами и закатывала истерики.

Ее крики и всхлипывания были слышны из комнаты присяжных, однако нужного впечатления на них явно не произвели.