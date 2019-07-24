КНДР задержала российское судно с 17 моряками. Что известно?

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Северокорейские пограничники задержали в Японском море российское рыболовецкое судно "Сянхайлинь-8", на борту которого находились 17 человек. В посольстве России в Пхеньяне заявили, что принимают меры для урегулирования ситуации. Что известно на данный момент?

Судно задержали еще на прошлой неделе

Инцидент произошел в ночь с 16 на 17 июля, однако известно об этом стало только во вторник, 23 июля.

Издание РБК со ссылкой на директора Северо-Восточной рыболовной компании, которой принадлежит сейнер, сообщило, что северокорейские пограничники остановили судно в 53 милях от берега и отбуксовали его в порт Вонсан.

КНДР заявляет, что судно нарушило границу

В среду в российском посольстве в Пхеньяне сообщили, что, по словам представителей МИД КНДР, судно было задержано за нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР.

Северокорейские пограничники сочли, что судно без уведомления пересекло охраняемую зону, рассказал РИА Новости замдиректора Северо-Восточной рыболовной компании Сергей Седлер.

При этом он отметил, что, в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, территориальными водами государства считаются 12 миль от берега, но КНДР установила для себя военно-охраняемую зону с дополнительными 50 милями.

По его словам, компания провела маршрутизацию и убедилась, что судно шло по обычному маршруту: добыло краба в подзоне "Приморье", затем зашло в порт Зарубино, после чего отправилось в южнокорейский порт Сокчо, по пути куда и было задержано.

Экипаж судна разделили

В среду в российском посольстве в Пхеньяне сообщили, что на борту задержанного судна было 17 членов экипажа, из которых 15 человек - граждане России, а еще двое - южнокорейцы.

"Посольство предпринимает все необходимые меры для того, чтобы урегулировать создавшуюся ситуацию в кратчайшие сроки", - заявили в дипмиссии.

В посольстве также сообщили, что 22 июля консульские работники встретились с членами экипажа и убедились, что они здоровы. При этом капитана судна, его помощника и двоих южнокорейских моряков разместили в отеле, а остальных рыбаков оставили на судне.

В компании-судовладельце утверждают, что оставшихся на судне моряков держат в каютах и не выпускают на палубу. По словам Сергея Седлера, на судне могут закончиться вода и продукты.

"Это один экипаж, и мы требуем, чтобы всех его членов вернули на борт, а судно - судовладельцу", - заявил он.