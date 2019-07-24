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После пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае, где погибли четверо детей, возбуждено уголовное дело о халатности. Его фигурантом стал сотрудник местного управления МЧС.

Как сообщили в Следственном комитете России, подозреваемым по делу о халатности (ч.3 ст. 293 УК РФ) стал начальник отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному району управления МЧС по Хабаровскому краю Эдуард Новгородцев.

По версии следствия, он знал, что размещение детей в палаточном городке организовано с нарушением противопожарных норм, но не принял мер, чтобы их устранить.

Ранее СКР возбудил уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ) и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ). Дела о пожаре соединены в одном производстве, сообщили в ведомстве.

Что известно о трагедии

Пожар в детском палаточном лагере в туркомплексе "Холдоми" произошел в ночь на вторник, 23 июля. Его жертвами стали четыре ребенка - три девочки и один мальчик. Всего в лагере отдыхали 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал после пожара заявил, что детский лагерь был частным и функционировал без необходимых разрешений, поскольку чиновники не были уведомлены о его создании. За это заявление Фургала отчитал премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Это что значит? Чья обязанность знать? Что это за заявление со стороны губернатора? Если никто не знал, значит, они плохо исполняют свои обязанности, а если знали, то почему разрешили? Разберитесь, доложите", - заявил он на совещании с вице-премьерами.

Вскоре после пожара были задержаны учредитель и директор ООО "Экстрим Сервис" Виталий Бурлаков, которому принадлежит детско-оздоровительный лагерь "Холдоми", а также директор этого лагеря Максим Кузнецов.

Перед задержанием Кузнецов успел рассказать "Комсомольской правде", что все сгоревшие палатки имели официальный сертификат негорючести, а власти, по его словам, не просто знали о существовании лагеря, но и проводили там учения по эвакуации 10-12 июля.

Еще накануне в СМИ стали появляться сообщения о том, что пожар мог возникнуть из-за неисправности одного из обогревателей, которыми отапливались многоместные палатки.

В среду представитель регионального правительства в беседе с РИА Новости подтвердил, что в палатках были установлены обогреватели типа "Ветерок", и дети сушили на них одежду. По его словам, возгорание могло возникнуть из-за упавшего на обогреватель "полотенца или платья".