Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS Image caption Минобороны России заявляло, что бомбардировщики Ту-95МС выполняли совместное патрулирование с китайскими ВВС

Россия назвала вторжение ее военных самолетов в воздушное пространство Южной Кореи непреднамеренным, заявили в офисе южнокорейского президента. Россия подчеркивает, что не приносила официальных извинений.

Представитель российских военных выразил "глубокое сожаление" по поводу инцидента министерству обороны Южной Кореи и объяснил произошедшее технической накладкой, заявили в Сеуле.

В посольстве России в Сеуле заявили, что Москва не приносила извинений за инцидент.

"Мы видели сообщения в СМИ РК, в которых цитируются слова, якобы сказанные исполняющим обязанности военного атташе. Мы обратили внимание на эти сообщения. В этой связи можем от себя сказать, что в них много того, что не соответствует действительности. Российская сторона официальных извинений не приносила", - сказал Интерфаксу пресс-атташе посольства России Дмитрий Банников.

Во вторник Южная Корея сообщила о вторжении российских самолетов в ее воздушное пространство. Корейские истребители, поднятые на перехват самолета-нарушителя, открывали предупредительный огонь, сообщал Сеул. Инцидент произошел над островами в Японском море, принадлежность которых оспаривают Южная Корея и Япония. Токио также выразил Москве протест по поводу нарушения.

Российское министерство обороны заявляло в ответ, что полет бомбардировщиков проходил в соответствии с международными правилами, и самолеты не нарушали воздушного пространства Южной Кореи. Факт предупредительной стрельбы корейских истребителей в российском военном ведомстве отрицали.

На брифинге в среду представитель администрации президента Южной Кореи, однако, сообщил, что российские власти назвали нарушение воздушного пространства страны непреднамеренным и пообещали провести расследование инцидента.

"Москва заявила, что если бы ее самолет летел по утвержденному маршруту, этого инцидента не случилось бы", - сообщил представитель офиса президента.

Официальных подтверждений этой информации с российской стороны нет.

Министерство обороны Китая в среду сообщило, что его самолеты также не нарушали корейское воздушное пространство. Российские военные во вторник объясняли, что самолеты, которые Сеул обвиняет в нарушении, принимали участие в совместном патрулировании с китайскими ВВС. Кроме того, в минобороны России обвинили корейские истребители в опасном сближении и маневрировании на пути российских самолетов.