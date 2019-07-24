Дело об убийстве спецназовца: в Армении задержан один из подозреваемых

Правообладатель иллюстрации Sergei Fadeichev/TASS Image caption Похоронная процессия во время церемонии прощания с Никитой Белянкиным

В Армении арестован один из подозреваемых по делу об убийстве бывшего российского спецназовца Никиты Белянкина. Убийство произошло в Подмосковье в начале июня.

"Фигурант дела арестован на 40 дней. Генпрокуратура Армении сообщила об аресте российским коллегам, попросив передать дело для уголовного преследования в отношении арестованного", - сообщили Интерфаксу в генпрокуратуре Армении.

Имя задержанного генпрокуратура Армении не называет.

24-летний ветеран боевых действий Никита Белянкин был убит в драке в ночь на 2 июня около бара в подмосковном микрорайоне Путилково. Друг погибшего Иван Богданов рассказывал Би-би-си, что Белянкин несколько раз ездил в командировки в Сирию и был представлен к награде как участник боев за освобождение Алеппо.

Подмосковное управление Следственного комитета России (СКР) сообщало, что бывший военнослужащий стал очевидцем конфликта, который произошел около кафе "между двумя группами лиц", и решил вмешаться.

"Потерпевший попытался помочь мужчине, которому в ходе потасовки нанесли ножевое ранение, произведя из имеющегося при себе травматического пистолета несколько предупредительных выстрелов в воздух, - описывали происшествие в СКР. - В этот момент неустановленное лицо нанесло ему удар ножом в область сердца".

Белянкин умер на месте.

Накануне агентство Росбалт со ссылкой на источники сообщало, что в Армении арестован владелец бара "Бир Хаус", возле которого был убит Белянкин. Его роль в преступлении неясна.

Отец убитого Алексей Белянкин говорил, что следователи якобы подозревают в убийстве человека, который "имел отношение к бару".

Всего по делу об убийстве были арестованы девять человек. Шестерым из них предъявили обвинения в хулиганстве, троим - также в убийстве и покушении на убийство.