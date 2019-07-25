Северная Корея запустила две ракеты. Одна из них, возможно, нового типа

Правообладатель иллюстрации European Photopress Agency Image caption Присутствовал ли при запуске ракет глава КНДР Ким Чен Ын, не сообщается

КНДР запустила две ракеты малого радиуса действия в направлении Японского моря, впервые после встречи северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, которая закончилась обещанием возобновить переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова.

Последний раз КНДР проводила запуски ракет в мае. По данным Сеула, сообщившем о запуске, ракеты были выпущены из портового северокорейского города Вонсан на восточном побережье страны, они пролетели около 690 км и упали в Японское море.

По данным военных Южной Кореи, как минимум одна из ракет является новой разработкой КНДР. Присутствовал ли при запуске ракет глава КНДР Ким Чен Ын, не сообщается.

Как уточнил министр обороны Японии Такэси Ивая, ракеты не достигли территориальных вод Японии и не угрожали непосредственно национальной безопасности его страны. "Наши военные внимательно следят за ситуацией на случай дополнительных запусков, сохраняя при этом состояние боевой готовности", - говорится в сообщении Сеула.

Рост напряженности

В конце июня Трамп встретился с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне на границе Южной и Северной Корей. Трамп пересек демаркационную линию и оказался на территории КНДР, став первым президентом США, который побывал на территории Северной Кореи. Ким и Трамп договорились о необходимости вновь начать переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова.

Позже госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что переговоры на рабочем уровне начнутся, скорее всего, уже в июле, однако после этого заявления не состоялось ни одной встречи официальных представителей США и КНДР.

Правообладатель иллюстрации European Photopress Agency Image caption На этой неделе Ким Чен Ын осмотрел подлодку нового типа, которая впоследствии, по мнению ряда аналитиков, может быть оснащена баллистическими ракетами

В июле Пхеньян выступил с осуждением планируемых США и Южной Кореей совместных военных учений "19-2 Тонмэн", которые должны состояться в августе. В КНДР заявили, что проведение учений противоречит духу совместного заявления, подписанного Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном во время их первой личной встречи в Сингапуре в прошлом году. Тогда Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

"КНДР явно расстроена"

Однако США и Южная Корея заявили, что не намерены отказываться от проведения учений.

"Северная Корея явно расстроена из-за того, что США и Южная Корея проводят совместные военные учения", - сказал агентству Рейтер Гарри Казианис, эксперт Вашингтонского центра национальных интересов.

В прошлом году после переговоров с Трампом лидер КНДР пообещал, что Пхеньян прекратит ядерные испытания и откажется от запуска межконтинентальных баллистических ракет.

Однако, несмотря на это заявление Ким Чен Ына, КНДР не свернула свою ядерную программу. Судя по спутниковым снимкам, сделанным в июне, КНДР, возможно, готовится возобновить переработку радиоактивного материала в ядерное топливо.

Также Пхеньян, несмотря на действующие в отношении страны санкции, по всей видимости, продолжает попытки разработать новое оружие. На этой неделе Ким Чен Ын осмотрел подлодку нового типа, которая впоследствии, по мнению ряда аналитиков, может быть оснащена баллистическими ракетами

В мае этого года КНДР произвела запуск нескольких ракет малого радиуса действия - это был первый запуск после испытаний межконтинентальных баллистических ракет в 2017 году.

Дональд Трамп тогда заявил, что Пхеньяну не следовало бы делать ничего, что может подорвать процесс налаживания отношений с Западом.