Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Акция у здания Мосгоризбиркома в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму прошла 14 июля

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий из-за проведения несогласованных акций около здания Мосгоризбиркома в июле.

Как считают следователи, участники "одного из движений, с целью оказания давления на членов Мосгоризбиркома и окружных избирательных комиссий и для воспрепятствования их деятельности", организовали митинги и пикетирование зданий Мосгоризбиркома.

Ведомство заявляет, что протестующие угрожали насилием членам избирательных комиссий.

Дело возбуждено по ст. 141 российского Уголовного кодекса (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий) - но неизвестно, по какой части этой статьи. В случае, если предполагаемое деяние совершено одним лицом, наказание предусматривает до 80 000 рублей штрафа, или до 360 часов обязательных работ, или до одного года исправительных работ. В случае же, если деяние совершено организованной группой, в качестве наказания предусмотрено лишение свободы до пяти лет.

В сообщении СКР не называются имена и не говорится, о каком движении идет речь. Там сказано, что следователи ведут допрос организаторов и участников несогласованных митингов и пикетов.

Утром в среду 24 июля у подъезда своего дома задержали политика Алексея Навального. Его обвиняют в повторном нарушении правил организации митинга по статье административного кодекса. Она предполагает штраф в размере от 150 до 300 тысяч рублей либо арест сроком до 30 суток.

Митинг с требованием допустить оппозиционных кандидатов к участию в выборах в Мосгордуму прошел у Мосгоризбиркома 14 июля. Акция началась в формате "встречи с избирателями" в Новопушкинском сквере.

Затем участники двинулись по Тверской в сторону московской мэрии и Мосгоризбиркома. Протестующие встали у входа в Мосгоризбирком и скандировали: "Горбунов (глава Мосгоризбиркома), выходи!", "Даёшь честные выборы!" и "Мы не уйдём!"

Часть протестующих установила четыре палатки. После установки палаток полицейские стали жестко задерживать протестующих. Среди задержанных были и сами оппозиционные кандидаты: Илья Яшин, Иван Жданов, Любовь Соболь и Юлия Галямина. Они получили отказы в регистрации на выборы в Мосгордуму на прошлой неделе.

Избирательные комиссии забраковали часть собранных ими подписей, заявив, что многие из них принадлежат несуществующим или умершим людям. Оппозиционеры считают, что им отказали в регистрации незаконно. Большой процент брака в подписях они объясняют тем, что проверяющие могли намеренно вводить данные подписантов с ошибками.

После акции у Мосгоризбиркома серия митингов прошла на Трубной площади, а в субботу, 20 июля, на проспекте Сахарова состоялся согласованный митинг, на который, по данным организаторов, вышли более 20 тыс. человек.