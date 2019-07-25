За любого кроме Беглова: митинг оппозиции в Петербурге
Митинг на площади Ленина - эпизод в противостоянии активистов и администрации Санкт-Петербурга. Оппозиционеры требуют перенести выборы, отменить муниципальный фильтр и реформировать местные избиркомы, уличенные в нарушениях.
В протесте в среду участвовало от 2 тысяч (по данным МВД) до 8 тысяч человек (данные наблюдателей).
Прокатить Беглова
В среду перед Финляндским вокзалом сотни человек выстроились в очереди у рамок; только через них можно было пройти к памятнику Ленину, у которого установили сцену для выступающих.
Хотя митинг был согласован с городскими властями, по периметру площади стояли омоновцы, полицейские, десятки автозаков и даже поливальные машины.
Многие пришли с плакатами - "Как Прибеглов так и Убеглов" или "Не допустите Соболь - придет песец", а также с флагами разных политических сил.
Среди участников бросалось в глаза большое количество совсем молодых людей и девушек. Многие делали селфи.
"Зачем нам губернатор, который не умеет слушать критику? Мне не нравится, что он унижает бюджетников, заставляя убирать снег и ставить за него подписи. За кого он нас держит в этом шоу за самовыдвижение?" - спрашивал у собравшихся депутат Законодательного собрания Петербурга, представитель фракции "Яблоко" Максим Резник.
Резник призвал голосовать 8 сентября за любого кандидата, кроме Беглова.
С ним соглашалась депутат ЗАКСа Марина Шишкина, лидер регионального отделения "Справедливой России".
"Ответственные работники [местных избирательных комиссий] ведут себя, как бандиты, а полиция на это не реагирует!" - говорила Шишкина.
Максим Кац, который вместе с партией "Яблоко" помогает независимым кандидатам, предлагал "прокатить" Беглова и отправить в отставку Вячеслава Макарова, председателя ЗАКСа.
Оппозиционеры считают, что именно Макаров отвечает за нарушения в избирательных комиссиях в Петроградском районе города.
Часть выступавших требовала отмены муниципального фильтра.
Кандидат в губернаторы от КПРФ режиссер Владимир Бортко, пытаясь совладать с микрофоном и своим голосом, призывал объединиться против партии власти.
На это толпа отвечаа ему криками: "Снимайся [с выборов]!" и "Позор!"
Также на сцену пытался прорваться боец и националист Вячеслав Дацик, но под крики "Позор!" его увели полицейские.
В конце митинга Дацику снова удалось прорваться к микрофону и прокричать что-то про 1917 год и Ленинград.
К девяти часам вечера над площадью у Финляндского вокзала вышло солнце.
Толпа проскандировала "Нас будет больше" и "Мы здесь власть" и стала расходиться.
Задержали лишь одного человека. Под крики "Мусора - позор России!" некоторые омоновцы вяло улыбались.
Петербургские выборы: фейковые очереди и драки
Среди организаторов протеста - движение "Красивый Петербург", "Объединенные демократы" и другие местные политические силы.
8 сентября в городе состоятся муниципальные и губернаторские выборы, и избирательная кампания уже превратилась в настоящий политический триллер.
Независимых кандидатов не пускали в участки избирательных комиссий, организовывались "фейковые" очереди из подставных лиц, а местами конфликты доходили до драк.
Тем же кандидатам, которым удалось подать заявления на выборы, отказывали в регистрации по надуманным, как они утверждают, причинам. Самые частые - ненастоящие подписи, стилистические ошибки в документах, ошибки в оформлении избирательных счетов.
Представители оппозиционных сил писали по 500 жалоб в неделю в Городской избирком и ЦИК РФ.
Глава ЦИК Элла Панфилова пообещала обратиться в Верховный суд и Следственный комитет с жалобой на действия петербургских избиркомов.