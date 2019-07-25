За любого кроме Беглова: митинг оппозиции в Петербурге

Image caption Активисты в Петербурге пишут жалобы в ЦИК РФ и требуют отставки губернатора

Митинг на площади Ленина - эпизод в противостоянии активистов и администрации Санкт-Петербурга. Оппозиционеры требуют перенести выборы, отменить муниципальный фильтр и реформировать местные избиркомы, уличенные в нарушениях.

В протесте в среду участвовало от 2 тысяч (по данным МВД) до 8 тысяч человек (данные наблюдателей).

Прокатить Беглова

В среду перед Финляндским вокзалом сотни человек выстроились в очереди у рамок; только через них можно было пройти к памятнику Ленину, у которого установили сцену для выступающих.

Хотя митинг был согласован с городскими властями, по периметру площади стояли омоновцы, полицейские, десятки автозаков и даже поливальные машины.

Многие пришли с плакатами - "Как Прибеглов так и Убеглов" или "Не допустите Соболь - придет песец", а также с флагами разных политических сил.

Среди участников бросалось в глаза большое количество совсем молодых людей и девушек. Многие делали селфи.

"Зачем нам губернатор, который не умеет слушать критику? Мне не нравится, что он унижает бюджетников, заставляя убирать снег и ставить за него подписи. За кого он нас держит в этом шоу за самовыдвижение?" - спрашивал у собравшихся депутат Законодательного собрания Петербурга, представитель фракции "Яблоко" Максим Резник.

Резник призвал голосовать 8 сентября за любого кандидата, кроме Беглова.

Image caption Участники протеста выражали солидарность с депутатами в Мосгордуму

С ним соглашалась депутат ЗАКСа Марина Шишкина, лидер регионального отделения "Справедливой России".

"Ответственные работники [местных избирательных комиссий] ведут себя, как бандиты, а полиция на это не реагирует!" - говорила Шишкина.

Максим Кац, который вместе с партией "Яблоко" помогает независимым кандидатам, предлагал "прокатить" Беглова и отправить в отставку Вячеслава Макарова, председателя ЗАКСа.

Оппозиционеры считают, что именно Макаров отвечает за нарушения в избирательных комиссиях в Петроградском районе города.

Часть выступавших требовала отмены муниципального фильтра.

Кандидат в губернаторы от КПРФ режиссер Владимир Бортко, пытаясь совладать с микрофоном и своим голосом, призывал объединиться против партии власти.

На это толпа отвечаа ему криками: "Снимайся [с выборов]!" и "Позор!"

Также на сцену пытался прорваться боец и националист Вячеслав Дацик, но под крики "Позор!" его увели полицейские.

В конце митинга Дацику снова удалось прорваться к микрофону и прокричать что-то про 1917 год и Ленинград.

К девяти часам вечера над площадью у Финляндского вокзала вышло солнце.

Толпа проскандировала "Нас будет больше" и "Мы здесь власть" и стала расходиться.

Задержали лишь одного человека. Под крики "Мусора - позор России!" некоторые омоновцы вяло улыбались.

Петербургские выборы: фейковые очереди и драки

Image caption В петербургском протесте участвовали представители самых разных политических сил

Среди организаторов протеста - движение "Красивый Петербург", "Объединенные демократы" и другие местные политические силы.

8 сентября в городе состоятся муниципальные и губернаторские выборы, и избирательная кампания уже превратилась в настоящий политический триллер.

Независимых кандидатов не пускали в участки избирательных комиссий, организовывались "фейковые" очереди из подставных лиц, а местами конфликты доходили до драк.

Тем же кандидатам, которым удалось подать заявления на выборы, отказывали в регистрации по надуманным, как они утверждают, причинам. Самые частые - ненастоящие подписи, стилистические ошибки в документах, ошибки в оформлении избирательных счетов.

Представители оппозиционных сил писали по 500 жалоб в неделю в Городской избирком и ЦИК РФ.

Глава ЦИК Элла Панфилова пообещала обратиться в Верховный суд и Следственный комитет с жалобой на действия петербургских избиркомов.