К политику Дмитрию Гудкову пришли с обыском

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Полиция пришла с обыском в квартиру политика Дмитрия Гудкова, который баллотировался в Мосгордуму, но получил отказ в регистрации, после чего вместе с другими оппозиционными кандидатами принял участие в несанкционированной акции протеста. Причина обыска пока не известна.

О визите полицейских к Гудкову сообщили сразу несколько человек - в частности, его отец, бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков, а также политик Илья Яшин. Обыск изданию "МБХ-Медиа" подтвердил и пресс-секретарь Гудкова-младшего Дмитрий Обухов.

Позже источник агентства ТАСС подтвердил факт обыска: "Обыски проводятся в квартире Дмитрия Гудкова по поручению следователей Следственного комитета в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 141 УК РФ ("Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий")". Он не уточнил статус Гудкова в этом уголовном деле.

Обухов сообщил изданию, что всего к Гудкову пришли около десяти человек. Трое из них одеты в форму, остальные пришли в штатском. "Новая газета" считает, что Гудкова могут подозревать в призывах к участию в очередной несанкционированной акции протеста - ранее стало известно, что из-за этих акций Следственный комитет возбудил дело о воспрепятствовании работе избирательных комиссий.

Полиция информацию об обысках пока не комментирует.

Выборы и протесты

Кандидаты от оппозиции, включая Гудкова, юриста ФБК Любовь Соболь, директора фонда Ивана Жданова и главу Красносельского муниципального округа Илью Яшина, получили отказы в регистрации на выборы в Мосгордуму на прошлой неделе.

Избирательные комиссии забраковали часть собранных за их выдвижение подписей. Поммнению комиссий, многие из них принадлежат несуществующим или уже умершим людям. Оппозиционеры же большой процент брака в подписях объясняют тем, что проверяющие могли намеренно вводить данные подписантов с ошибками - соответственно отказ в регистрации кандидаты считают незаконным.

В знак протеста они стали каждый день собираться на Трубной площади, а Любовь Соболь объявила голодовку. Неделя протестов из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы завершилась в субботу многотысячным митингом на проспекте Сахарова.

Основатель ФБК Алексей Навальный, выступая на акции, предложил мэрии и Кремлю "мирный и чудесный компромисс": либо всех независимых кандидатов допускают на выборы, либо через неделю они организуют новый митинг у мэрии Москвы. В среду утром его задержали за призывы к несанкционированным акциям.

Во вторник глава Центризбиркома России Элла Памфилова встретилась с кандидатами и заявила, что зарегистрировать их не позволяют российские законы.