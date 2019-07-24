Европа поможет флоту Британии у берегов Ирана. Но откажет США

Правообладатель иллюстрации Photoshot Image caption Танкер "Стена Имперо" был задержан 20 июля в Ормузском проливе иранскими военными. На его борту находятся 23 члена экипажа, среди них трое россиян

Франция, Италия и Дания готовы поддержать предложение Великобритании о совместном патрулировании в Ормузском проливе с целью защиты международных коммерческих судов от нелегитимных действий Ирана. Об этом в эксклюзивном материале сообщает агентство Рейтер, пообщавшееся с высокопоставленными представителями этих стран.

В прошлую пятницу власти Ирана задержали в проливе британский нефтяной танкер "Стена Имперо". Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант назвал захват танкера "актом пиратства", потребовал немедленно освободить моряков и призвал созвать общеевропейскую миссию для защиты коммерческих судов в Ормузском проливе.

В понедельник он представил план патрулирования в регионе британскому парламенту, а во вторник, согласно источникам агентства Рейтер, предложение получило одобрение в Брюсселе.

Почему Европа отказала США?

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В мае 2018 года Дональд Трамп подписал указ о выходе США из ядерной сделки с Ираном. Европа этот шаг не поддержала и старается дистанцироваться от политики давления на Тегеран, которую выбрал Вашингтон

В июне на встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе с подобным предложением выступили Соединенные Штаты, но реакция европейских дипломатов была прямо противоположной, потому что, приняв план Вашингтона, они невольно поддержали бы США в их конфликте с Ираном.

Больше всех коалиции с США противились Франция и Германия. При этом Франция одной из первых поддержала предложение Лондона, а Германия ведет переговоры. Высокопоставленный дипломат в Берлине сказал Рейтеру, что глава МИД Германии Хайко Маас постоянно контактирует с Джереми Хантом и с министром иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом.

"Запрос, исходящий от Британии, а не от Вашингтона, развязывает европейцам руки в этом вопросе, - сказал Рейтеру высокопоставленный дипломат ЕС. - Свобода мореходства крайне важна, это не имеет отношения к политике давления на Иран со стороны США".

На встрече евродипломатов в Брюсселе британские представители преподнесли свой план так, что он не будет иметь прямого отношения к Евросоюзу, НАТО или США. Кроме военно-морских сил Британия также предлагает задействовать авиацию.

Польша, Нидерланды и Испания также рассматривают возможность принять участие в международной миссии. Дипломаты в Мадриде говорят, что уже провели переговоры с Лондоном.

Суть конфликта

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Британский фрегат "Монтроуз" был направлен в район Персидского залива для охраны проходящих через него судов

Однако США остаются главной военной силой в мире, и европейские политики признают, что без их участия подобные миссии могут быть недостаточно эффективны.

"Остается вопрос: до какой степени мы должны опираться на американскую помощь? Нам предстоит обсудить это с ними", - сказал один из собеседников Рейтера.

Франция, Британия и Германия стараются спасти заключенную в 2015 году ядерную сделку с Ираном, согласно которой Тегеран обязался свернуть свою ядерную программу в обмен на снятие международных санкций.

В прошлом году Дональд Трамп вывел США из сделки и снова наложил на Иран санкции, которые больно ударили по экономике страны.

Страны ЕС не поддерживают линию США в иранском вопросе. В воскресенье в Вене европейские лидеры вместе с представителями Китая и России обсудят настоящее и будущее иранской сделки.

Что предлагает Лондон?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Идея совместного патрулирования Ормузского пролива принадлежит главе Форин-офиса Джереми Ханту. В минувший понедельник он представил план британскому парламенту

Будущая миссия будет патрулировать воды, вести наблюдение, сопровождать коммерческие суда и координировать действия с военно-морскими судами в районе Ормузского пролива.

Иран выступает резко против британского плана, настаивая, что охрана морских путей в регионе - прерогатива Тегерана и других соседних государств.

Через Ормузский пролив проходит большая часть нефтяного экспорта Ирана, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Кувейта - то есть 20% мировой нефти.

Соединенные Штаты выступают за усиление охраны важных морских путей, но в отношении Ормузского пролива президент Дональд Трамп сказал накануне, что он им больше не нужен.

По словам Трампа, США продолжают платить за проход в проливе, но используют его теперь гораздо меньше.

"Он нам не нужен. Мы сами стали экспортерами. Именно мы его контролировали, и никто не вернет нам затраты", - сказал президент, подчеркнув, что пора Китаю и Японии взять на себя ответственность за безопасность судов в регионе.

Однако, по словам собеседников агентства Рейтер, планов привлечь Китай к европейской инициативе пока нет.

Учитывая, что Британия покидает ЕС, коалиция, которая будет патрулировать Ормузский пролив, может оказаться не такой прочной, как силы Евросоюза, участвующие в операции "Атланта" у берегов Сомали. При этом в нее смогут войти страны, не являющиеся частью ЕС, такие как Норвегия.

По словам одного из дипломатов, возглавлять миссию, скорее всего, будут совместно Британия и Франция. У британцев есть морская военная база в Омане, а у французов - в Объединенных Арабских Эмиратах.

Комментарий Джонатана Маркуса, корреспондента Би-би-си по вопросам безопасности:

Британии нужна помощь в Персидском заливе, если она хочет обеспечить безопасность своих коммерческих судов.

Благодаря совместным с другими странами усилиям [в регионе] не только появятся дополнительные военные корабли, но и не будет ощущения, что Тегерану противостоит один только Лондон.

И, откровенно говоря, обострение в регионе действительно угрожает безопасности торговых судов в Ормузском проливе.

Еще один плюс предлагаемой европейской миссии в том, что в ее организации не участвуют США.

Администрация Трампа уже несколько недель предлагает собственный план охраны морских путей, но мало кто проявил интерес.

Страны не хотят, чтобы выглядело так, будто они вступили в коалицию с США против Ирана. Однако, как подчеркнул министр иностранных дел Британии, необходимо будет учесть, как европейская миссия сможет дополнить предложения США.

У Вашингтона есть разведка и широкие возможности для наблюдения, которые могут оказаться ключевыми. Однако всё это пока лишь идея, а не полноценный план действий.