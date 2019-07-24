Как манипулировали американцами и британцами. Стоит ли смотреть фильм Netflix о Cambridge Analytica

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Документальный фильм о политической рекламе в "Фейсбуке" не предлагает новых открытий

В среду на Netflix вышел документальный фильм "Великий взлом" о компании Cambridge Analytica, которую обвиняют в использовании "Фейсбука" для манипуляции избирателями в Великобритании и США. Корреспондент Русской службы Би-би-си посмотрел фильм и не нашел в нем новой информации.

Профессор нью-йоркской школы дизайна Дэвид Кэррол что-то задумчиво рисует на доске. Он рассказывает студентам о том, что никто не знает, кто, с какой целью и в каких объемах собирает их личную информацию из социальных сетей.

Сам профессор судится с Cambridge Analytica, чтобы понять, какие его данные использует эта компания.

Журналистка издания Observer Кэрол Кэдволладр одной из первых рассказала про главный политический скандал последних лет - связь между Cambridge Analytica и выборами президента США в 2016 году.

Она часто повторяет: "Какого черта" и показывает пародийный мультик про нее: ее анимированный образ сидит в самолете и паникует под звуки российского гимна, а проходящие мимо пассажиры дают ей затрещины.

Американская активистка Бриттани Кайзер начинала свою карьеру в предвыборном штабе Барака Обамы на президентских выборах 2008 года.

Она работала в Cambridge Analytica директором по развитию, а в 2018 году дала показания в парламенте Великобритании о вмешательстве ее компании в референдум о выходе Британии из Европейского союза.

Кайзер рассказывает об этом, плавая в бассейне где-то в Таиланде. Когда она прилетает в Лондон, ей звонит мама и беспокоится, что дочь могут убить, потому что она связалась с плохими высокопоставленными людьми.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Экс-директор по развитию Cambridge Analytica Бриттани Кайзер рассказал о роли компании в "Брексите"

Через этих трех героев авторы фильма пересказывают историю, которую мировые СМИ раскрыли еще весной 2018 года.

Cambridge Analytica была основана в 2013 году британскими политтехнологами.

Вскоре она запустила в "Фейсбуке" викторину "Ваша цифровая жизнь".

Участвуя в ней, пользователи отдавали компании все данные, которые они указывали в соцсети, а также информацию о своих друзьях.

Аккумулировав данные 87 миллионов человек, Cambridge Analytica таргетировала на них политическую рекламу.

Компания была подрядчиком предвыборной команды Дональда Трампа в 2016 году.

Противники Трампа убеждены, что это помогло нынешнему президенту США одержать победу над Хиллари Клинтон.

Когда стало известно о доступе компании к данным миллионов пользователей, она прекратила свое существование.

В результате последовавшего скандала Facebook потерял 40 млрд долларов из-за падения котировок акций и заплатил еще 5 миллиардов долларов штрафа американским надзорным органам.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Бывший сотрудник Cambridge Analytica Кристофер Уайли рассказал о манипуляциях компании британским журналистам

На несколько минут в фильме появляется молодой человек с выкрашенными в лиловый цвет волосами. Его зовут Кристофер Уайли, он специалист по большим данным из Канады, и это он создал систему, которую он сам в фильме называет "полнофункциональной машиной пропаганды".

Возможно, Уайли и мог бы рассказать о том, как именно компания воздействовала на избирателей, но его, к сожалению, в фильме никто об этом не спросил.

В финале Бриттани Кайзер, которая теперь агитирует за контроль над персональными данными как одно из прав человека, сожалеет, что ее, наверное, все равно будут ненавидеть всю ее жизнь.

Выигравший суд Кэррол спрашивает у студентов, кто из них в телефоне залогинен в "Фейсбук", и они все поднимают руки.

Кэррол произносит очередную речь о том, что никто не знает, кто и какие данные собирает прямо в этот момент.

Журналистка Кэрол Кэдволладр выступает на одной из самых статусных технологических конференций в мире TED-2019 и обвиняет глав Facebook, Twitter и других социальных сетей в том, что они "сломали либеральную демократию" и честные выборы.

Ничего нового по сравнению с расследованиями 2018 года в фильме просто нет.

Ни один из его героев не рассказал, повлияла ли в итоге деятельность Cambridge Analytics на результаты выборов - и если да, то как именно.

Зато фильм полон явных намеков на то, что ничего не мешает Дональду Трампу привлечь те же технологии на выборах президента в 2020 году.

Фильм получил либо резко негативные, либо очень позитивные рецензии.

Guardian назвала его "леденящим кровь".

Критики американского издания о шоу-бизнесе Variety - "приводящим в ярость": "Вы где-то потеряли волю самих избирателей. Можно сколько угодно обвинять во всем фейковые новости, но Трамп останется у власти, пока ему не найдется альтернатива".