Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Репликант-киллер в "Бегущем по лезвию" - одна из самых известных ролей Хауэра

Голландский и голливудский киноактер Рутгер Хауэр скончался в возрасте 75 лет после короткой болезни.

Как сообщил его агент, Хауэр умер еще 19 июля, а в среду, 24 июля, в Нидерландах состоялись похороны.

Славу Хауэру принесли образы уникальных сильных личностей, обладающих глубиной и экстраординарными качествами.

До работы в Голливуде Рутгер Хауэр стал одним из ведущих актеров голландского кинематографа и много работал со своим соотечественником - режиссером Полом Верховеном. В частности, первую известность актеру принесла роль в фильме Верховена "Турецкие наслаждения", который был признан на родине лучшим нидерландским фильмом всех времен.

Одна из самых знаменитых его ролей - репликант-убийца Рой Батти в культовом фильме Ридли Скотта "Бегущий по лезвию" 1982 года, где Хауэр сыграл антагониста героя Харрисона Форда. Философский монолог, который герой Хауэра произносит сцене их противостояния, был написан им самим. "Я видел то, во что вы, люди, даже не поверите... Все эти мгновения потеряются во времени, как слезы под дождем. Пришло время умереть".

Как объяснял актер в одном из интервью, главным мотивом для его персонажа, репликанта Роя Батти, продолжительность функционирования которого составляла лишь четыре года, было желание оставить свой след на лице бытия. "В последней сцене репликант, умирая, демонстрирует [главному герою Рику] Декарду, из чего сделан настоящий человек".

Хауэр сыграл главную роль в американском фильме 1987 года "Побег из Собибора" о советском лейтенанте Александре Печерском - организаторе и лидере восстания заключенных в нацистском лагере смерти в годы Второй мировой. За роль Печерского голландский актер получил премию голливудской Ассоциации иностранной прессы "Золотой глобус".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Актер, признанный "лучшим голландский актером XX века", продолжал сниматься вплоть до последнего дня

Оскароносный режиссер Гильермо дель Торо написал в "Твиттере": "Земля пухом (RIP) великому Рутгеру Хауэру: мощный, глубокий, правдивый и обладающий магнетизмом актер, который привнес в свои фильмы правду, силу и красоту".

Пропустить Twitter пост , автор: @RealGDT RIP the great Rutger Hauer: an intense, deep, genuine and magnetic actor that brought truth, power and beauty to his films. My personal favorites: Flesh + Blood, Eureka, The Hitcher, Blade Runner, Ladyhawke and Blind Fury. pic.twitter.com/1F2Via3mLY — Guillermo del Toro (@RealGDT) 24 июля 2019 г.

Помимо боевиков ("Ночные ястребы") Хауэр отметился яркими ролями в фильмах ужасов и лентах про вамипиров: он сыграл Ван Хельсинга в "Дракуле 3D" и вампира Барлоу в мини-сериале "Салем" по роману Стивена Кинга.

Рутгер Хауэр родился в пригороде Амстердама во время войны - 23 января 1944 года. Подростком он нанялся на торговое судно и ходил в море, в 18 лет вернулся в Амстердам и стал изучать актерское дело, но бросил и записался в армию. Первую роль на телевидении он получил в 1969 году.

Хауэр был признан "лучшим актером Нидерландов ХХ столетия" и жил на родине до последнего дня, хотя продолжал сниматься и в Голливуде. Список фильмов, где он сыграл, огромен - более ста картин. Один из последних фильмов, где снялся Хауэр - черная комедия-вестерн "Братья Систерс".