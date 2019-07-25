Вышел трейлер российского "Чернобыля". Мы уже видели тех же актеров в тех же ролях

Правообладатель иллюстрации Stanislav Krasilnikov/TASS Image caption Главную роль в шпионском сериале "Чернобыль" исполнил актер из "Спящих" Игорь Петренко

В YouTube появился неофициальный трейлер сериала "Чернобыль". Основной сюжетной линией в нем станет противостояние американского шпиона и советского контрразведчика. Их сыграли те же актеры, которые изображали противостояние агентов ФСБ и ЦРУ в сериале "Спящие".

Трейлер сериала о катастрофе на Чернобыльской атомной электростанции появился в YouTube 24 июля, его опубликовали на неофициальном канале актера Игоря Петренко, он же сыграл главную роль в "Чернобыле". Затем ролик с канала исчез, но его успели скачать и загрузить на видеохостинг другие пользователи. Выход трейлера не анонсировали ни студия Amalgama, которая занимается производством сериала, ни телеканал НТВ, который должен его показать.

Режиссер сериала Алексей Мурадов обещал, что в сериале будет рассказ о том, что именно тогда произошло в Чернобыле. "Идея фильма о Чернобыле появилась ещё пять лет назад, - говорил он. - Наша история охватит несколько периодов: за несколько часов до взрыва, сам взрыв и несколько месяцев спустя. Мы достаточно подробно покажем, что было. Про человеческие судьбы в первую очередь. В проекте будет много драматических и трагических линий".

Съемки начались в Беларуси год назад. По сюжету действие сериала разворачивается с апреля по декабрь 1986 года. Украинский отдел КГБ СССР узнает об интересе, который иностранные спецслужбы проявляют к Чернобыльской атомной электростанции. "Неизвестно, обвинят ли авторы американцев в Чернобыльской аварии, но сериал должен охватывать день, непосредственно предшествующий взрыву, ликвидацию последствий и период на несколько месяцев после", - писал "Кинопоиск".

Судя по трейлеру, актер Игорь Петренко играет агента КГБ Андрея Николаева, увлеченного работой сотрудника контрразведки, испытывающего проблемы в семье - совсем как в сериале "Спящие". Ему противостоит Альберт Ленц, агент западной спецслужбы, предположительно ЦРУ. Его сыграл Дмитрий Ульянов. Он тоже уже играл американского агента - и тоже в "Спящих". Там Ульянов исполнил роль журналиста оппозиционной газеты "Зеркало", резидента ЦРУ в Москве.

Джазовое музыкальное оформление трейлера также напоминает сериал "Спящие".

Сюжет "Спящих" строится вокруг попыток агента ФСБ Андрея Родионова помешать планам западных спецслужб провести "цветную революцию" в России и сорвать важную сделку Москвы и Пекина. Агентом ЦРУ оказывается друг Родионова, журналист-оппозиционер Иван Журавлев.

Ульянов в интервью "Комсомольской правде" уже говорил, что и в новом сериале играет соперника и антагониста героя Игоря Петренко. "Ленц - сотрудник ЦРУ, был заслан в Чернобыльскую зону, чтобы вести диверсионную работу. Но, приехав на место АЭС, он увидел нечто такое, что меняет его мировоззрение полностью", - рассказывал актер.

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TJournal писал, что российский "Чернобыль" разрабатывали при поддержке минкульта: в 2014 году ведомство выделило на него субсидию в размере 30 миллионов рублей. Студия должна была показать сериал чиновникам в декабре 2016 года, однако в итоге срок передвинули на апрель 2019 года. По состоянию на июнь проект так и не отправили в минкульт.

Мини-сериал "Чернобыль" от HBO вышел весной 2019 года. Шестисерийное шоу получило на IMDB самые высокие оценки пользователей в истории.