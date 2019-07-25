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Оппозиционеров вызывают на допрос

Не допущенных на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов вызвали на допрос в Следственный комитет. Вечером в среду в их домах прошли обыски.

Избирательные комиссии забраковали часть собранных за их выдвижение подписей.

В результате на Трубной площади в Москве каждый день проходят акции протеста. В субботу прошел многотысячный митинг на проспекте Сахарова.

Алексей Навальный, основатель Фонда борьбы с коррупцией, предложил мэрии либо допустить всех независимых кандидатов на выборы, либо ожидать массовой демонстрации. Навального задержали и приговорили к 30 суткам ареста.

Планы Бориса

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Борис Джонсон, ставший в среду премьер-министром Великобритании, сегодня выступит в парламенте и разъяснит свою политику относительно "брексита".

Одновременно с этим перед зданием парламента пройдет демонстрация: протестующие требуют проведения новых всеобщих выборов, так как Джонсон стал премьером лишь благодаря голосам членов Консервативной партии, то есть менее 2% населения. К демонстрантам присоединится лидер оппозиции Джереми Корбин.

Борис Джонсон заявляет, что добьется лучшего договора с ЕС о деталях выхода Великобритании из состава Евросоюза и что страна все равно покинет Европейский союз к концу октября, даже при отсутствии договора. Он также пообещал, что на посту премьера сможет восстановить доверие к демократии.

Невероятная жара

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Жители европейских городов спасаются от жары в фонтанах

Часть Центральной и Северной Европы сегодня вновь охватит аномальная жара. Ожидается, что во многих европейских городах будут побиты рекорды температуры воздуха.

Рекордная для Англии летняя температура была зарегистрована в графстве Кент в 2003 году, когда столбик термометра поднялся до отметки в +38,5° по Цельсию. Синоптики прогнозируют, что сегодня может быть еще жарче.

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Рекордно высокая температура уже была зарегистрирована в Германии, Голландии и Бельгии. В некоторых местах воздух нагревался до 40°C.

Из-за жары сломался один из поездов Eurostar, курсирующих по тоннелю под Ла-Маншем, и пассажирам пришлось провести более двух часов в вагонах.

Рутгер Хауэр: слезы под дождем

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Репликант-киллер в "Бегущем по лезвию" - одна из самых известных ролей Хауэра

Голландский и голливудский киноактер Рутгер Хауэр скончался в возрасте 75 лет после непродолжительной болезни.

Славу Хауэру принесли образы уникальных сильных личностей, обладающих глубиной и экстраординарными качествами.

Одна из самых знаменитых его ролей - репликант-убийца Рой Батти в культовом фильме Ридли Скотта "Бегущий по лезвию" 1982 года, где Хауэр сыграл антагониста героя Харрисона Форда.

Философский монолог, который герой Хауэра произносит в сцене их противостояния, был в значительной степени переписан им самим. "Я видел то, во что вы, люди, никогда не поверили бы... Все эти мгновения растворятся во времени, как слезы под дождем. Время умирать".

Этот монолог часто цитируется, а кинокритики называют его, возможно, самым пронзительным монологом о смерти в истории кинематографа.

Если не Борис, то кот?

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Борис Джонсон переезжает жить на Даунинг-стрит, 10. Но в официальной резиденции премьер-министра уже кто-то живет.

Этот кто-то - кот Ларри, который занимает официальный пост главного мышелова в резиденции правительства. Этой должности уже несколько сот лет.

И каждому новому премьеру приходится знакомиться с котом и делать все, что необходимо, для того, чтобы тот чувствовал себя хорошо в компании нового начальника.

Антизападная ось?

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"Обструкционистская ось", - так называет Times (пейволл) совместные усилия Россия и Китая противостоять странам Запада.

Когда два автократа заявляют, что они стали лучшими друзьями, приходит время всем остальным начинать беспокоиться, пишет газета.

Китай и Россия стремятся в стратегические объятия. Эти новые тесные взаимоотношения направлены на создание альтернативы мощи Америки, а также против либеральной западной демократии.

Отношения между Россией и Китаем укрепились пять лет назад, после того, как страны Запада наложили санкции на Москву после аннексии Крыма.

Теперь, благодаря помощи Пекина, Москва может вновь рассматривать возможные авантюры за рубежом, не опасаясь западных финансовых санкций.

Пекин, со своей стороны, заинтересовался Россией после того, как президент США Дональд Трамп начал торговую войну с Китаем.

Теперь, каждый раз, когда Запад начинает на соблюдении либеральных ценностей в международных отношениях, телефонные звонки между Пекином и Москвой не прекращаются.

Этот альянс ничего хорошего для нас не желает, пишет газета.

Что Борис нам готовит?

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Первая речь Бориса Джонсона на посту премьер-министра была сенсационной, пишет в своей редакционной статье газета Sun.

Он затронул все важные вопросы, стоящие перед британским обществом.

Противники "брексита" уже называют Джонсона британским Трампом. Это недальновидно и ошибочно, считает газета.

Речь нового премьера отличалась широтой его взглядов и глубоким пониманием проблем, не говоря уж о его ораторском искусстве.

Это было замечательным началом его премьерства. Но сейчас Борису придется заняться серьезными вопросами, пишет Sun.

Иностранная пресса о Джонсоне

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Европейская пресса много и подробно пишет о новом британском премьер-министре.

Германский журнал Stern опубликовал на свой обложке фотографию Джонсона, выглядящего, как будто он не понимает, что происходит, под заголовком: "Что?! Что пошло не так в Великобритании?"

Датская газета Politiken пишет, что новый лидер британских консерваторов построил всю свою карьеру на бесстыжем вранье. По словам газеты, тот факт, что подобный шут стал премьер-министром Великобритании, лишь демонстрирует, как низко пала эта страна после референдума по "брекситу".

Точка зрения либеральной американской прессы мало отличается от европейской. New Yorker пишет, что главный талант Бориса Джонсона - врать, но при этом звучать интересно и весело.

Ирландская газета Irish Times также не скупится на слова, и язвительно пишет, что Борис Джонсон думает, о чем он говорит, и готов предать любого близкого человека, лишь бы добраться до власти.

Всех на выборы

Постоянная комиссия по избирательным правам президентского Совета по правам человека намерена 25 июля встретиться с независимыми кандидатами на выборы в Мосгордуму, которым было отказано в регистрации, пишет "Коммерсант".

Члены СПЧ считают, что в выборах должны принимать участие все кандидаты, собравшие необходимое число подписей.

Грязная нефть

Компания "Транснефть" выплатит компенсацию за грязную нефть в трубопроводах, пишут "Ведомости". Сумма может достигать 330 млн долларов за загрязнения трубопровода "Дружба". Большую часть, видимо, получит "Роснефть".

Дети идут вперед

Image caption Сюжет с участием старшей дочери Путина на "России 1" вышел в начале июля

Мария Воронцова, старшая дочь президента России Владимира Путина, оказалась совладелицей компании, которая участвует в реализации крупнейшего в российском здравоохранении частного инвестиционного проекта. В его фокусе - современные методы борьбы с раком.

Проект поддерживают крупные игроки и чиновники, его стоимость оценивается в 40 млрд рублей.

Сиюминутное искусство

Хорватский художник Никола Фаллер создает исчезающее искусство: его картины уничтожает сама природа за несколько часов. Он создавал свои работы на песчаных пляжах, "рисовал" опавшей листвой на траве. Все свои работы он запечатлевает с дрона.

В недолговечности своих картин Фаллер видит особый смысл. Художник считает, что искусство нельзя истребить, оно все равно продолжает жить, но уже в иной форме.

Media playback is unsupported on your device Картины на песке: мимолетное искусство хорватского художника

Дайджест готовили Борис Максимов и Михаил Денисов