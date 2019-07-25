Миллиардера Эпштейна нашли в тюрьме едва в сознании. Он ждет суда по делу о секс-преступлениях

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Миллиардера и финансиста Джеффри Эпштейна, которого в начале июля обвинили в продаже людей в сексуальное рабство и подкупе потенциальных свидетелей, обнаружили в тюремной камере в полубессознательном состоянии, сообщают американские СМИ. Сейчас Эпштейн в больнице.

66-летний миллиардер лежал на полу камеры с ранениями на шее. По сведениям Эн-би-си, сейчас правоохранительные органы пытаются выяснить, идет ли речь о нападении или попытке суицида.

Эпштейна задержали в начале июля в аэропорту Тетерборо в штате Нью-Джерси, куда он прилетел из Франции на личном самолете.

По версии обвинения, в 2002-2005 годах миллиардер приглашал девушек, самым младшим из которых было 14 лет, в свои дома во Флориде и на Манхэттене в Нью-Йорке. За сексуальные услуги он, по данным стороны обвинения, платил девушкам сотни долларов. Сам Эпштейн все обвинения отвергает и настаивает, что встречи происходили по обоюдному согласию, и он был уверен, что девушки были совершеннолетними.

Финансисту может грозить до 45 лет тюремного заключения.

На прошлой неделе Эпштейну отказали в освобождении под залог до начала суда, сейчас он находится в исправительном центре на Манхэттене.

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На фоне скандала с финансистом вынужден был подать в отставку министр труда США Алекс Акоста, который в качестве генпрокурора Флориды в 2008 году курировал дело Эпштейна, обвинявшегося в склонении несовершеннолетних к проституции. Эпштейн тогда получил всего 13 месяцев тюрьмы, а Акосту критиковали за слишком мягкое внесудебное соглашение с предпринимателем.

Как сообщают американские СМИ, по данным нью-йоркской прокуратуры, Эпштейн предположительно перевел в конце прошлого года двум неназванным лицам, которых могли вызвать на слушания в качестве свидетелей, 350 тысяч долларов.

Эпштейн, как пишет New York Times, в 1990-2000-е годы был в дружеских отношениях с нынешним президентом США Дональдом Трампом, бывшим президентом Биллом Клинтоном и британским принцем Эндрю.

Кто такой Эпштейн?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 1997 году Эпштейн встречался с Дональдом Трампом в поместье того в Мар-а-Лаго во Флориде

Джеффри Эпштейн родился в Нью-Йорке и преподавал математику и физику в частной школе Далтон на Манхэттене.

В 1976 году он начал работать в финансовой сфере, начав с трейдинга в инвестиционной банковской компании Bear Stearns. Спустя четыре года он стал партнером в компании.

Затем он основал собственную фирму J Epstein & Co, которая занималась управлением активами клиентов, в совокупности превышавшими миллиард долларов.

Он жил на широкую ногу и заработал репутацию "таинственного богача". При этом о нем, как и о его клиентах, было мало что известно.

Один из тех, кто знал его по работе на Уолл-стрит, в 2002 году описал его в интервью New York Magazine как "фигуру типа Гэтсби" [Джей Гэтсби, герой романа "Великий Гэтсби" Фрэнсиса Скотта Фицджеральда].

"Я знаю Джеффа уже 15 лет. Потрясающий парень, - приводило издание слова Дональда Трампа. - С ним очень весело. Говорят даже, что он любит красивых женщин так же, как и я, и многие из них довольно молоды".

У Эпштейна была репутация филантропа. В 2003 году он попал в заголовки газет, сделав пожертвование в размере 30 миллионов долларов Гарвардскому университету.

Оценки его богатства разнятся. Согласно материалам суда во Флориде, которые приводит Эн-би-си Ньюз, финансист владеет недвижимостью на Виргинских островах, в США, Мексике и во Франции.