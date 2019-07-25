На оппозиционеров в Москве завели дело о препятствии работе избиркомов. Чем это им грозит?

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Полиция пришла с обысками к оппозиционным кандидатам в депутаты Мосгордумы. Официальная причина обысков и вызовов на допрос - расследование уголовного дела о воспрепятствовании работе избирательных комиссий. Что это за статья и как ее применяют?

О том, что московское управление Следственного комитета завело уголовное дело по двум пунктам ст. 141 УК РФ стало известно в среду вечером.

Речь идет о совершенных группой лиц действиях по воспрепятствованию работе избирательных комиссий (пункт "в"). Пункт "а" статьи предполагает, что эти действия были связаны с насилием или с угрозой его применения.

Максимальное наказание в этом случае - до пяти лет лишения свободы.

Поводом для уголовного дела стали митинги и пикеты у Мосгоризбиркома кандидатов, которым отказали в регистрации на выборы, и их сторонников.

По версии следствия, в июле 2019 года участники "одного из движений" для давления на членов городского и окружных избиркомов организовали в Москве незаконные митинги и пикетирования зданий избирательных комиссий.

Это было "сопряжено с угрозами применения насилия против членов избирательных комиссий", заявили в ведомстве.

На ближайшую субботу запланирована несогласованная с властями акция против отказа в регистрации у мэрии Москвы. Выходить на нее призывал оппозиционер Алексей Навальный, за что в среду был арестован на 30 суток.

Как применяют статью 141?

Эта статья применяется редко: в 2018 году в России было вынесено лишь два приговора, а всего с 2012 года - 17, свидетельствуют данные судебного департамента при Верховном суде России.

Чаще всего люди привлекаются за воспрепятствование реализации избирательных прав, сопряженное с подкупом, говорится в отчете по мониторингу правоприменения СПбГУ. Большинство таких приговоров выносятся в отношении кандидатов и их доверенных лиц.

В этом же отчете приводятся примеры некоторых приговоров, в основу которых легли те же положения статьи 141, по которым заведено уголовное дело о московских выборах:

Подделка решения ЦИК с целью повлиять на принятие решений ТИК в отношении определённого лица. Наказание - 1,5 года лишения свободы (п. "а" ч.2 ст. 141)

Подкуп избирателей, которые должны были отдать свои голоса за определенного кандидата. Делалось это не с целью обеспечения победы последнего, а наоборот, для дальнейшей огласки таких действий и дискредитации кандидата. Наказание - 2 года лишения свободы условно (п. "а" ч.2 ст. 141)

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"Нельзя сказать, что [статья] вообще не работает, но по статистике в год выносится два, три, пять приговоров. У нас в работе таких дел никогда не было, мы о них никогда не слышали. Считать, что по этой статье есть сложившаяся судебная практика - нельзя", - рассказал Би-би-си глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

По его словам, предсказать, как будет развиваться уголовное дело о московских выборах нельзя: "Возможны самые разные варианты развития событий".