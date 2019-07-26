Банк России снизил ставку второй раз за год. Это и хорошая новость, и плохая

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Банк России второй раз за этот год снизил ключевую ставку - в этот раз с 7,5% до 7,25% на фоне слишком медленного роста экономики. Дальнейшие решения по ставке будут зависеть в том числе от того, будут ли тратить Фонд национального благосостояния (ФНБ) на поддержку экономики.

"Продолжается замедление инфляции. Однако инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне. Темпы роста российской экономики складываются ниже ожиданий Банка России, - говорится в сообщении регулятора.

Решение ЦБ не стало сюрпризом для рынка. Его, к примеру, ожидали все 32 аналитика, опрошенных агентством "Блумберг".

Для населения и бизнеса это хорошая новость, так как величина ставки влияет на стоимость кредитов. Но причины, которые заставили ЦБ снизить ставку второй раз за год, вызывают тревогу.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина еще в начале июля заявила журналистам, что ЦБ будет на следующем заседании рассматривать вопрос о снижении ставки на фоне замедления экономики.

"Показатели ВВП, которые вышли недавно, достаточно слабые, мы видим сокращение инвестиционного спроса, слабый рост экспорта", - цитируют Набиуллину РИА "Новости".

В июне ЦБ также снизил ставку на 0,25 процентных пункта - впервые с марта 2018 года. Кроме того, банк снизил прогноз годовой инфляции с 4,7-5,2% до 4,2-4,7%. Набиуллина на пресс-конференции после июньского решения регулятора заявила, что ЦБ брал в расчет и замедление экономики.

"При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике в первой половине 2020 года", - говорится в сообщении ЦБ.

Аналитики ждут, что ЦБ будет снижать ставки и дальше. Но предупреждают о новом факторе риска: к концу года размер Фонда национального благосостояния, по прогнозу минфина, достигнет 7% ВВП, а власти могут решиться тратить эти деньги на стимулирование экономики. В этом случае ЦБ будет снижать ставки намного осторожнее.

Стагнация все ближе

В первом квартале этого года, по данным Росстата, российский ВВП вырос всего на 0,5% в годовом выражении. В начале года сократился выпуск в сельском хозяйстве, торговле и секторе услуг. Строительный сектор в принципе не показал роста.

Прогнозы по дальнейшему росту российской экономики ухудшаются. Международный валютный фонд, например, снизил прогноз по росту экономики России с 1,6% до 1,2%. Это ниже прогноза Минэкономразвития, ожидающего роста ВВП на уровне 1,3% в этом году.

Ранее прогнозы по росту экономики России на этот год ухудшили Всемирный банк, который ждет роста в 1,2% против 1,4% ранее. ОЭСР, изначально ожидавшая от российской экономики роста в 1,5%, снизила его до 1,4%.

Замедление роста экономики происходит на фоне замедления роста цен. Экономисты объясняют, что по потреблению ударило повышение НДС и слабый рост доходов населения, которые во втором квартале выросли всего на 0,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В июне цены по сравнению с маем не выросли, а в годовом выражении рост составил 4,7%. К середине июля инфляция замедлилась до 4,5% и продолжает снижаться, пишет в своем обзоре главный экономист Nordea Татьяна Евдокимова.

Евдокимова также видит признаки дальнейшего замедления экономики: розничная торговля в первом полугодии выросла всего на 1,7%. Это связано с тем, что на потребление продолжает давить повышение НДС. Темпы роста промышленного производства неравномерные и скачкообразные (от 1% до 4,6%). Это сигнал, что устойчивого роста в сектора нет, говорится в ее отчете.

Риски ФНБ

Текущий уровень ставок уже близок к 6-7%. Это нейтральный уровень ставки, который не влияет на инфляцию и другие экономические показатели. В Nordea считают, что как только ставки достигнут этого уровня, ЦБ будет осторожнее с решениями о дальнейшем снижении и будет пристальнее смотреть на инфляционные ожидания населения.

И в Nordea, и в Росбанке полагают, что траектория ставок в будущем будет зависеть от того, какое решение власти примут по поводу Фонда национального благосостояния. Если власти решат тратить средства фонда на поддержку экономики, то это может привести к дополнительному притоку денег и, соответственно, - ускорить инфляцию.

На 1 июля 2019 года в ФНБ было 3,7 трлн рублей. ФНБ пополняется в рамках бюджетного правила: доходы бюджета, полученные при цене на нефть выше 41,6 доллара за баррель, уходят в резервы. Средства ФНБ нельзя тратить, пока их объем не достигнет суммы, равной 7% ВВП. По прогнозу министерства финансов, ФНБ достигнет этого уровня к концу 2019 года.

Первый вице-премьер Антон Силуанов заявлял, что правительство до конца 2019 года определится с критериями, по которым будут отбирать проекты для вложения средтв ФНБ.

18 июля правительство одобрило поправки, которые дают возможность тратить средства ФНБ после достижения уровня в 7% ВВП на предоставление экспортных кредитов, то есть на помощь экспортерам. В Счетной палате назвали эту меру преждевременной. Комитет Госдумы по финансовым рынкам отклонил эту поправку, а глава комитета Андрей Макаров потребовал согласовать ее с ЦБ и Счетной палатой.