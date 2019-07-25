Якутского журналиста наказали за статью о ФСБ. Он "воздействовал на подсознание людей"

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Суд в Якутске оштрафовал журналиста Михаила Романова на 30 тысяч рублей по административному делу о злоупотреблении информацией. Местный участковый нашел в тексте Романова о пытках в ФСБ фрагменты, которые "воздействуют на подсознание людей".

В апреле 2019 года "Якутск вечерний" опубликовал материал о сотруднике Северо-Восточного федерального университета Антоне Аммосове.

Молодой человек утверждал, что сотрудники ФСБ затащили его в фургон и жестоко избили за комментарии, которые Аммосов оставил на одном из интернет- ресурсов под новостью о взрыве бомбы в архангельском управлении ФСБ.

В ФСБ публикацию "Якутска вечернего" расценили как глобальную угрозу, следует из обращения к министру внутренних дел республики, которое опубликовал замглавного редактора издания Виталий Обедин. В документе говорится, что "статья "Жертва режима" содержит искаженные недостоверные и непроверенные сведения, дискредитирующие правоохранительные органы, в том числе ФСБ России".

"С учетом оппозиционности издания, публикация направлена на рост недоверия целевой аудитории к деятельности силовых структур, порождает сомнение в законности их действий, что формирует угрозу общественной безопасности в регионе", - отмечается в письме. Под просьбой проверить работу журналистов стоит подпись "Начальник Управления генерал-майор А.Л. Пахомов".

Спустя два с лишним месяца после публикации, в редакцию газеты "Якутск вечерний" пришел участковый и составил протокол о злоупотреблении свободой информации.

В МВД посчитали, что фраза из статьи Романова о том, что каждый может попасть в жернова государственной машины, содержит скрытые вставки, воздействует на подсознание людей и оказывает на них вредное влияние, сообщал Интерфакс.

Якутский городской суд с доводами МВД и ФСБ согласился и решил, что текст Романова нарушает статью о злоупотреблении информацией.

Изменения в этой статье были приняты Госдумой в марте 2019 года, то есть за месяц до того, как "Якутск вечерний" опубликовал вызвавший среди правоохранительных органов резонанс текст.

Одобренные депутатами поправки запрещают распространение в СМИ "заведомо недостоверной информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности".

"Вечерний Якутск" стал одним из первых изданий, против которых были выдвинуты обвинения по новому закону. Причем поводом послужил другой текст - о задержании мигранта, который, предположительно, напал на несовершеннолетнюю девушку несколькими месяцами раньше.

Материал вышел в печать в конце марта - спустя неделю после другого случая изнасилования местной жительницы приезжим, которое стало причиной для протестных акций.

В итоге суд не нашел в действиях журналистов нарушения закона и прекратил дело, возбужденное СК.