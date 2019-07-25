Украина задержала российский танкер. СБУ считает, что он блокировал Керченский пролив

Правообладатель иллюстрации Alexey Pavlishak/TASS Image caption Танкер Neyma использовался для блокирования украинских военных кораблей в ноябре прошлого года, считают в СБУ

Украинская служба безопасности задержала российский танкер Neyma в порту Измаил в Одесской области.

На задержанном танкере проведен обыск, изъяты документы, экипаж опрошен, сообщили в пресс-службе СБУ. По данным BBC News Украина, на борту находятся 10 членов экипажа.

Представитель компании-судовладельца "Альтомар Шиппинг" заявил РИА Новости, что экипаж находится в безопасности и отправляется домой.

Танкер задержан за блокирование украинских военных кораблей. В СБУ считают, что представители российской пограничной службы по прямому приказу высшего руководства ФСБ "совершили акт вооруженной агрессии" против украинских военных кораблей "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу" в Керченском проливе.

Движение украинских кораблей было заблокировано незаконно, с применением оружия и с помощью танкера Neyma, считают в СБУ.

По информации украинских пограничников, танкер, который сейчас называется Nika Spirit зашел под российским флагом в порт Измаил в Одесской области и был идентифицирован как уже известный танкер Neyma, который ранее использовался для перекрытия Керченского пролива.

Как считает СБУ, название танкера изменено намеренно "с целью сокрытия причастности к незаконным действиям и акту агрессии". Имеется в виду задержание в водах Керченского пролива 25 ноября прошлого года украинских военных кораблей, а также вспомогательного судна "и 24 членов их экипажей.

Подозреваемыми по делу об инциденте в Керченском проливе являются 15 должностных лиц высшего военного руководства России, в том числе один контр-адмирал, два вице-адмирала и генерал-полковник, сообщили в СБУ.

Произошедший 25 ноября 2018 года инцидент в Керченском проливе украинская сторона называет актом военной агрессии, Россия же настаивает, что украинских моряков оповестили о том, что проход через пролив закрыт, и потребовали не заходить в "территориальное море Российской Федерации" - акваторию, принадлежность которой России не признается Украиной и большинством стран мира.

Задержанные после этого инцидента 24 украинских моряка останутся под арестом в московском СИЗО как минимум до октября.

Что говорят в России

Российская сторона выясняет обстоятельства произошедшего задержания танкера для принятия адекватных мер, заявили в МИД России.

"Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать", - сказали в министерстве (цитата по РИА Новости).

Замминистра иностранных дел Григорий Карасин позже заявил, что задержание танкера - "очень плохая новость".

"Кто-то в Киеве хочет жесткого продолжения собственной провокации от 25 ноября. Мы будем тщательно разбираться в происшедшем", - сказал Карасин.

Если речь идет о захвате танкера "в отместку за то, что он принимал какое-то участие или просто находился в Керченском проливе в тот момент, когда была предпринята попытка прорыва через Керченский пролив в Азовское море без своевременного уведомления российской стороны, разрешения, всего остального", то это "пиратские действия", которые приведут к обострению российско-украинских отношений, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин (цитата по РИА Новости).

Задержание российского танкера на Украине незаконно и "значительно ухудшит перспективы налаживания российского-украинских отношений", заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. "Это задержание абсолютно незаконно, это можно делать только по решению суда", - заявил он.