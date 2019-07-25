Соболь окончательно сняли с выборов в Мосгордуму. Она продолжает голодовку

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Рабочая группа московского городского избиркома отклонила жалобу Любови Соболь на отказ в регистрации в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы. Сама Соболь решение считает незаконным, в связи с чем объявила, что продолжит голодовку уже в здании избиркома.

Отказ в регистрации связан с тем, что избирком при проверке подписей избирателей, собранных кандидатом в свою поддержку, признал существенную часть недействительной. Сама Соболь настаивает, что процесс проверки сорвался из-за намеренного выбраковывания настоящих подписей, а также из-за ошибок в документах, допущенных самими проверяющими.

"У меня есть независимая экспертиза, по которой меня прямо сейчас должны были восстановить в качестве кандидата Мосгордумы. Не считая других доказательств", - написала она у себя в "Твиттере".

Соболь также отметила, что останется в здании московского избиркома и продолжит голодовку. Она требует новой встречи с главой Центризбиркома России Эллой Памфиловой и готова лично передать ей независимую почерковедческую экспертизу.

Сама Памфилова еще до того, как стало известно об отклонении апелляции Соболь, заявила, что ждет у себя в ЦИК всех кандидатов, которые получат отказ в регистрации на выборах в Мосгордуму. Она пообещала, что если закон оставляет хотя бы малейшую возможность для восстановления кандидатов, ЦИК это сделает.

Памфилова уже встречалась с кандидатами, получившими отказ в регистрации после проверки собранных в их поддержку подписей. На той встрече, которая прошла во вторник, 23 июля, глава ЦИК пообещала пообещала увольнять и распускать комиссии в случае, если будут доказаны факты нарушений.

На той же встрече кандидаты предлагали ей просто зарегистрировать их всех без перепроверки подписей - но Памфилова ответила, что законодательство ей просто не дает такой возможности. Она добавила, что ей самой не нравится законодательство, и признала, что его пора менять.

Выборы и протесты

Скандал вокруг выборов в Мосгордуму разгорелся на прошлой неделе. Московский избирком отказался зарегистрировать многих оппозиционных кандидатов, в том числе юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, директора фонда Ивана Жданова, бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова и главу Красносельского муниципального округа Илью Яшина.

Избиркомы забраковали часть собранных за их выдвижение подписей, заявив, что многие из них принадлежат несуществующим или уже умершим людям. Оппозиционеры же брак в подписях объясняют тем, что проверяющие могли намеренно вводить данные подписантов с ошибками. Свое снятие с выборов они считают незаконным.

В знак протеста незарегистрированные кандидаты стали каждый день собираться на Трубной площади, а Любовь Соболь объявила голодовку. Протесты продолжались всю прошлую неделю, а их кульминацией стал субботний многотысячный митинг на проспекте Сахарова. На этой неделе акции продолжились.

На следующий день после встречи незарегистрированных кандидатов с Памфиловой стало известно, что Следственный комитет возбудил из-за митингов уголовное дело о воспрепятствовании работе избирательных комиссий. Подозреваемых по делу пока нет, сама статья предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Вечером того же дня, 24 июля, стало известно, что к нескольким оппозиционерам пришли с обысками. В их числе оказались Дмитрий Гудков и Иван Жданов. Еще несколько человек, включая Соболь, получили вызов на допрос в Следственный комитет.