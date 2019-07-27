Храм в центре Москвы пустил к себе протестующих. Обычно РПЦ не поддерживает акции оппозиции

На протяжении нескольких часов в субботу полиция вытесняла участников несогласованной акции протеста от московской мэрии и от Тверской улицы. Совершенно неожиданно храм Космы и Дамиана в Столешниковом переулке пустил к себе протестующих, помог им укрыться от полиции и обработать раны. Такого в России давно не случалось.

Би-би-си поговорила со священником и одной из протестующих о том, что происходило у храма.

Митинг в центре Москвы начался в 14:00, но задерживать людей на Тверской начали еще до официального начала акции. Полиция вытеснила протестующих с Тверской в прилегающие переулки, применяя дубинки. По данным "ОВД-Инфо" на 18:00 были задержаны 638 человек. Полиции сообщила, что акцию посетили около 3,5 тысяч человек.

Около пяти вечера корреспондент Би-би-си заметил, что протестующие укрываются в храме Космы и Дамиана: люди перелезали через забор, а священник им помогал.

Корреспондент Би-би-си поговорил с дежурным священником храма. Он рассказал, что священнослужители решили пустить к себе протестующих "ради человеколюбия". "Чтобы никого не подводить, потому что тут ОМОН был и нам за это могли по шапке надавать, мы маленькими порциями пускали и маленькими порциями выпускали", - рассказал он.

По его словам, во время митинга в храме устроили молебен за мир, и некоторые протестующие остались, чтобы принять в нем участие.

"Господь все мирно устроил. Слава Богу, обошлось без каких-то серьезных происшествий. Несколько сотен человек потихонечку прошли [через наш храм]", - сказал священник.

Господь все мирно устроил. Обошлось без серьезных происшествий BBC, Священник храма Космы и Демиана

Анна, одна из протестующих, которая оказалась в храме, рассказала Би-би-си, что в какой-то момент сотрудники ОМОН оттеснили участников акции в "тупик" у памятника Юрию Долгорукому. "Мы стояли на площади у Долгорукого, и в какой-то момент ОМОН отсек квадрат у этой площади и начал всех выгонять. Все пошли переулок около этого храма, и полезли через забор", - рассказала Анна.

По ее словам, священник храма помогал протестующим перелезать через забор и подавал руки. Тем, у кого были раны, он принес антисептик. Протестующие около часа находились на территории около здания храма, а затем вышли на Тверскую "через храм" и разошлись.

Судя по фотографиям, митингующим помогал служитель храма иеромонах Иоанн Гуайта. Он родился на острове Сардиния в семье итальянского министра. После университета принял православие и переехал в Россию в конце 80-х годов, после того как написал в Москве диплом по творчеству Андрея Тарковского.

"Люди проходили и через ворота, а кто-то, наверное, и перепрыгнул через церковный забор. Но для нас все это не так важно. Человек приходит в храм и всегда имеет право на то, чтобы его приняли с любовью. Независимо от его политических взглядов", - так сам Гуайта объяснил "Медузе", почему помогал протестующим.

Image caption Протестующие перелезают через забор на территорию храма

Настоятель храма Космы и Дамиана, в который пускали протестующих, протоирей Александр Борисов известен благодаря тому, что в начале 90-х агитировал против ГКЧП. Во время августовского путча священник раздавал солдатам в центре Москвы Евангелие и просил их не применять оружие.

"Я обращался к солдатам и говорил, что коммунисты вновь хотят использовать их против собственного народа, хотят повернуть историю вспять. Сейчас происходят важные изменения. Коммунистическая партия себя окончательно дискредитировала. И в конце я просил солдат не поднимать оружия против своих же братьев и сестер", - рассказывал протоиерей.

"Соблазнился наш народ"

Чаще всего высшее духовенство Русской православной церкви негативно относится к митингам, которые устраивает оппозиция. В 2012 году, после того как в России начались массовые митинги против фальсификаций на выборах в Госдуму, патриарх Кирилл призывал верующих молиться, а не ходить на митинги.

"Помните, что самый громкий крик и самое пронзительное слово не всегда являются правильными, верными и честными. Так соблазнился наш народ дважды, а, может быть, и более в течение последних ста с небольшим лет", - сказал он.

В 2017 году екатеринбургский митрополит Кирилл также заявил, что "молитва и пост - лучше, чем любой митинг и противостояние".

Протесты горожан против строительства храма в Екатеринбурге летом 2019 года патриарх Кирилл назвал "хорошо спланированной акцией". По его словам, кто-то организовал акции протеста против храма и привлек на них молодежь.