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Во время выступления Дональда Трампа на студенческом саммите в Вашингтоне за его спиной появилось искаженное изображение президентской печати, на которой орлу была добавлена вторая голова, а в одну из лап вместо стрел были вложены клюшки для гольфа.

Похоже, Трамп не понял, что с изображением что-то не так, и не прерывал свое выступление. Агентство Рейтер предположило, что отредактированное изображение намекает на Россию из-за схожести с двуглавым орлом на ее гербе, а также на любовь Трампа гольфу: он владеет полями для гольфа в разных странах.

Ни Белый дом, ни организатор саммита Turning Point USA не знают, кто и зачем исказил президентскую печать, пишет газета Independent.

Газета Washington Post предположила, что это могло быть как намеренной шуткой, так и ошибочным использованием отредактированной версии печати президента США.

Такая печать ранее появилась на футболках, которые рекламировал сайт OneTermDonnie ("Один срок, Донни"), выступающий против Трампа и его переизбрания на второй президентский срок.

До своего избрания на пост президента США Трамп не скрывал симпатии к президенту России Владимиру Путину.

"Посмотрите на Путина и на то, что он делает с Россией. Я хочу сказать, нравится он вам или нет, но этот парень здорово работает над восстановлением имиджа России", - сказал миллиардер в интервью Ларри Кингу еще в октябре 2007 года.

В начале года завершилось расследование Роберта Мюллера, которое продолжалось два года. Его целью было установить, договаривался ли президент США Дональд Трамп или члены его команды с Россией о поддержке его кандидатуры на президентских выборах в США 2016 года.

В среду Мюллер давал показания в американском конгрессе.

Команда Мюллера в ходе расследования не нашла каких-либо следов сговора Трампа, кого-то из его соратников и вообще американцев с Кремлем, однако попытки Москвы вмешаться в американские выборы имели место.